Nicky Jam muestra su opinión tras polémica de Don Omar y Daddy Yankee

Desde el momento que Don Omar salió declarando “la verdad” sobre la eterna rivalidad que mantuvo con Daddy Yankee, muchos medios de comunicación y fanáticos se han preguntado qué piensan sus colegas sobre esta situación en la que se encuentran pasando ambos famosos.

Por este motivo durante una entrevista realizada en ‘Alofoke Sin Censura’ le preguntaron su opinión acerca de esta disputa que han mantenido en redes Don Omar, Raphy Pina y Daddy Yankee. “Te quería preguntar Nicky acerca de este lío de Don Omar con Daddy Yankee, la entrevista y Pina ¿Yakee es realmente tan malo como lo pinta Don Omar?”, preguntó uno de los conductores del programa, a lo que el cantante comentó lo siguiente:

“La verdad yo no vi la entrevista completa, Don Omar no sé qué dijo pero… O sea, Daddy Yankee y yo tuvimos nuestras diferencias por la negligencia mía, por responsabilidad mía, yo no puedo hablar de Don Omar, yo puedo hablar de mi situación que fue mi culpa… O sea los problemas que yo pude haber tenido con Daddy Yankee fueron por mí mismo, porque yo era un loco en el pasado”, explicó.

Asimismo, cuando el conductor le cuestionó sobre si le interesaba o no ver este problema, el intérprete de ‘El Amante’ y ‘Travesuras’ afirmó que no es un tema en el que se deba involucrar. “Vi un pedacito no más… Es que sentarte a ver una entrevista completa es perder más o menos media hora de tu tiempo y media hora que yo tengo cosas que hacer”.

De esta manera, el cantante también agregó que, “No me interesan los chismes, no me interesa lo que pase por ahí. Eso es tóxico Santiago, eso es tóxico, eso no sirve, a mí me gusta las cosas bacanas, las cosas chéveres, las cosas buenas de la vida, o sea disfrutarme la vida, a mí no me importa esa toxicidad”, comentó.