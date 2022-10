Elsa y Alma Rosa Aguirre: las divas del cine se reencuentran para celebrar la vida

Las hermanas Elsa y Alma Rosa Aguirre son parte de la historia del cine mexicano, su trabajo marcó la pantalla durante la época de oro, por lo que se les considera como las grandes divas que aún mantiene viva su historia. Las actrices tuvieron un reencuentro, donde Elsa Aguirre decidió celebrar a su hermana de una manera especial como si fuera su cumpleaños, a modo de disfrutar la vida.

“Cuando iniciamos en 1946 la actriz de la época de oro Alma Rosa Aguirre, mi hermana, juntas empezamos ilusionadas a vivir la fantasía que era para nosotras ser parte del cine”, compartió Elsa Aguirre en redes sociales.

La primera actriz Elsa visitó a su hermana Alma Rosa Aguirre, quien vive en la Casa del Actor de la Ciudad de México y la sorprendió con una fiesta como si fuera su cumpleaños, con pastel y música en vivo. Ambas estrellas del séptimo arte se encuentran saludables.

“Siempre recorrimos este camino juntas y aún seguimos juntas. Somos amigas,confidentes, cómplices y empezamos este sueño juntas, todavía seguimos juntas viviendo el tiempo unidas. Juntas empezamos este sueño que con gran ilusión recorrimos siempre juntas. Ha pasado el tiempo, pero el cariño y los buenos recuerdos no pasarán jamás. Mi hermana es una gran actriz del cine de oro mexicano”, añadió.

Elsa y Alma Rosa Aguirre celebran la vida. (Foto: Instagram.)

¿Cuántos años tiene Elsa y Alma Rosa Aguirre?

Elsa Aguirre, de 92 años y Alma Rosa Aguirre, de 93 años, mantienen los recuerdos de vida, de haber trabajado con actores de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Joaquín Pardavé, Sara García, entre otros.

“Yo estoy consciente de mi edad, pero no siento que tengo tantos años, no lo puedo creer que haya llegado a los 92 años, bueno, mi mamá llegó a los 99 así es que pudiera ser que seamos longevos, pero yo me siento muy bien”, dijo Elsa Aguirre, durante una entrevista pasada con Publimetro.