Katy Perry y su ‘mal de ojo’ que desata memes

La cantante Katy Perry se volvió tendencia por un video que circula en redes sociales tras terminar una canción durante un concierto en Las Vegas, que provocó un gran asombro, sobre todo al poner en duda si era un robot o un ser humano, por lo que los memes se dejaron venir.

Este 25 de octubre, la cantante estadounidense cumplirá 38 años y nunca espero que un día antes llamara la atención por un “simple” gesto.

Katy Perry con su mal de ojo. (Foto: Instagram.)

Durante un momento en su show de Las Vegas, Perry se quedó parada, de pronto se le “cayó” uno de sus párpados. Por segundos, mostró tener varios problemas con su párpado derecho, que mantiene cerrándose de forma intermitente sin que ella pareciera tener un control.

“Un extraño video de una Katy Perry de pie en el escenario mientras tiene algunas dificultades con su párpado derecho, que no deja de cerrarse. ¿Qué ser humano en el planeta ha tenido ese problema y lo solucionó tocándose la cara? Qué raro todo!”, “Para mí que la Katy Perry es un androide y nadie nos lo quiere confirmar”, comentaron algunos internautas.

“En esta vida soy como el ojo derecho de Katy Perry: no me puedo levantar”, El error de Katy Perry. Alguien no le cambió las pilas doble AA a Katy Perry antes de su último concierto”, “Humanoide, máscara, devil... Katy Perry y su extraño comportamiento”, “Confirmado, Katy perry es un Cyborg”, fueron otros mensajes que se leyeron en Twitter.

Ya sabía que Katy Perry es androide pero aún así no se le perdona.pic.twitter.com/v0FRrP7LZa — Killer MBappé (@KMbapee) October 24, 2022

Katy Perry necesita un RESET pic.twitter.com/uhdJHaS1Mb — Aldo Ramirez (@Aldo21RamirezG) October 24, 2022