¡Una segunda oportunidad! Perrito quemado busca dueños por todo México

Todos pasamos por momentos difíciles, sin embargo, los animalitos siempre requieren de la ayuda de alguna persona que les salve de una complicada situación. Tal como la que vivió Osito, quien sufrió fuertes lesiones por todo su cuerpo. Benito’s House utilizó su cuenta de Facebook para relatar la triste historia.

“Hola yo soy Osito, y perdón por mis fotitos pero quería contar mi historia. Las primeras fotos son de cuando tenía 6-7 meses aprox y la última es actual, ya tengo un añito. Hace unos meses la casa en dónde vivía se quemó conmigo adentro” , reveló la fundación. Los dueños del perrito lo abandonaron y se negaron a curarlo. Por suerte, una persona lo cargó en sus brazos y lo llevó al veterinario.

Osito después de mejorar (Captura de pant)

Tras meses de recuperación, los responsables del animalito se negaron a cuidarlo e “incluso lo rechazaron al verlo ya recuperado”. Por las cicatrices del suceso, muchas personas no quisieron adoptarlo. “Al día de hoy estoy un poco más peludito, entonces quería volver a intentar para ver si hay alguna familia para mi por ahí que me ayude a sanar las heridas que me quedan en el corazón por el rechazo y el abandono que he sufrido”, se lee en la publicación.

La casa fundadora pide ayuda para compartir la historia para ver si Osito corre con suerte de ser adoptado esta vez. “La adopción no tiene ningún costo y me entregan en la puerta de tu casa en cualquier parte de la república mexicana”, finalizaron.

Si alguna persona está interesada en darle una segunda oportunidad a Osito, pueden comunicarse al +52 55 8371 9760 . Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “Deseo de todo corazón que encuentres un hogar donde te den mucho amor como te lo mereces hermoso bebe”, o “Pobre bebé, malditos seres humanos que lo abandonaron, aveces se merecen que le pasen algunas cosas por cómo son como persona, espero que el peludito pueda encontrar un hogar!”.

