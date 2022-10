¡Preocupación! Por el estado de salud de Katy Perry

Una gran impresión se llevaron los fans de Katy Perry cuando en medio de un concierto, se viera cómo se cerró su párpado de manera involuntaria. Ella quiso abrir el ojo y llevarlo a la normalidad pero fue imposible. La cantante tuvo que ayudarse con su mano y que el efecto en su párpado caído, cesara.

Katy Perry: El extraño momento generó pavor en redes socialeshttps://t.co/AU6h6Ootsr — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) October 25, 2022

No es la primera vez que algo así le ocurre a la cantante estadounidense. En otra ocasión se llegó a rumorar por los propios seguidores que Katy presentaba problemas de salud y en otros eventos se han asomado actitudes extrañas durante sus presentaciones. Muchos de sus fans alegan que se trata de una parálisis facial o un derrame cerebral. Sin embargo, existe otra hipótesis que dejaron por escrito los internautas:

“Se llama blefaroespasmo, y es una contracción involuntaria y repetitiva del músculo orbicular que produce esos movimientos anormales. Las contracciones pueden ser por irritaciones en la córnea, falta de sueño, estrés, exceso de cafeína, alcohol etc . Por fortuna la mayoría de las veces desaparece espontáneamente”, “La verdad es que está bastante raro eso que le sucede, no se levanta el párpado cómo dice este apartado, se toca la sien únicamente”, son algunos comentarios en redes sociales.

SE LE CAE UN PÁRPADO A #KATYPERRY La preocupación mundial de los #fans de la #cantante



En el vídeo viral se ve que su #párpado derecho se cierra de forma involuntaria



Seguidores han comentado que este suceso puede ser indicio de parálisis facial o incluso un derrame cerebral pic.twitter.com/1YgP3A7pH8 — Región NET (@RegionNET_ar) October 25, 2022

Katy Perry es una de las cantantes más poderosas e influyentes de la industria musical norteamericana. Tiene 38 años. El álbum debut de Katy Perry tuvo que esperar hasta 2008, año en que se publicó ‘One of the boys’, un trabajo que se estrenó en el puesto 9 de la lista Billboard 200. En noviembre de ese mismo año, Katy Perry publica su primer sencillo extraído del álbum, que llevaba el título de ‘Ur So Gay’, un tema que causó polémica por su letra.

Ante este inesperado momento, sus fanáticos desean que no sea nada que abarque mayores consecuencias en la vida de la famosa y esta eventualidad tenga relación con problemas de estrés que puedan tratarse a tiempo como le ocurrió una vez a Justin Bieber.