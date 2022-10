El Extraño de Netflix, la historia del secuestro de un niño a manos de un pedófilo que recibe fuertes críticas

Tal como lo hizo con Jeffrey Dahmer, conocido como el “Caníbal de Milwaukee”, Netflix llega con “El Extraño” otra historia de un criminal sentenciado a cadena perpetua por asesinar y desaparecer al estudiante de 13 años, Daniel James Morcombe.

“El Extraño” se estrenó el 6 de octubre de 2022 y ha suscitado críticas tanto en favor como en contra.

Con un inicio un poco lento a nivel de narrativa que hace a ratos perderse en la trama, “El Extraño” cuenta la investigación que giró en torno al secuestro de Daniel Morcombe, quien desapareció el 7 de diciembre de 2003 mientras esperaba un autobús en una parada no oficial en la localidad costera de Sunshine Coast, ubicada en el estado australiano de Queensland.

Brett Peter Cowan, nacido el 18 de septiembre de 1969 en Bunbury, Australia Occidental, fue sentenciado a cadena perpetua por este aberrante crimen, además de interferir con la justicia, pues pasaron ocho años para poder dar con el responsable del asesinato y desaparición del niño. Fue declarado culpable el 13 de marzo de 2014.

El crimen de Daniel Morcombe ha sido uno de los que mayor difusión ha tenido en el estado de Queensland y para saber sobre su paradero se creó una fundación que lleva su nombre. Sin noticias aún de su destino, se ofrecieron recompensas de 250 mil dólares australianos por parte del gobierno y otros 750 mil recolectados de manera privada.

El rechazo de la familia a la historia de Netflix

“El Extraño”, titulada en inglés “The Stranger” narra la historia de este crimen a partir de un policía encubierto que establece una intensa conexión con un sospechoso de asesinato, mientras intenta ganarse su confianza y lograr una confesión.

Sus protagonistas son Joel Edgerton, Sean Harris y Jada Alberts.

La familia ha rechazado la forma en la que Netflix realizó la historia.

. “¡Qué acto tan bajo! No voy a ver esta película. No voy a recomendar a nadie que vaya. La película no es apoyada de ninguna manera por la familia Morcombe”, dice un comunicado de la Fundación Daniel Morcombe en Facebook.

El rechazo se basa en el dolor que este caso ha ocasionado a la familia de la víctima.

Esta “terrible historia ignora el dolor de nuestra familia y elige beneficiarse de la muerte de Daniel Morcombe de 13 años. De una manera retorcida, también proporciona oxígeno a una bestia sádica al notar sus actos malvados”, añade el texto.

“Los individuos que ganan dinero de un crimen atroz son parásitos. En mi opinión, han sido irrespetuosos con Daniel, su legado y la familia Morcombe. Cuestiono a los inversores, productores, directores, los valores y el juicio de los creadores. No lo voy a apoyar, porque este es un recordatorio muy doloroso para nuestra familia que desencadena un inimaginable daño personal”, señaló la familia de Daniel.

“El próximo año se cumplirán 20 años desde que perdimos a Daniel. El paso del tiempo no lo hace más fácil. Personalmente, encuentro la realización de esta película moralmente corrupta y una cruel, insensible y egoísta captura de dinero por todos los involucrados. Qué vergüenza. Recomiendo que el público se mantenga alejado de él y ahorre su dinero o considere donarlo a la Fundación Daniel Morcombe. Bruce y Denise”.