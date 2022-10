Irina Baeva presume de su escultural figura en bikini a bordo de un yate en Doha

La actriz y presentadora, Irina Baeva terminó las grabaciones en Doha, la capital de Catar, en donde pasó varias semanas junto al equipo de presentadores de Televisa Univisión que grabaron materiales para el Mundial Catar 2022.

La actriz rusa de 30 años ha venido compartiendo sus experiencias previas a la cita mundialista que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.

Irina, quien inició una relación sentimental desde 2018 con el actor Gabriel Soto, exesposo de la también actriz Geraldine Bazán, forma parte del equipo de presentadoras de Televisa Univisión.

Este año se supone que Irina Baeva y su novio, el actor de 47 años Gabriel Soto, se casarían, pero la boda se canceló y desde entonces los rumores sobre el distanciamiento de la pareja no han parado.

Desde julio de 2022 a septiembre solo se vieron juntos en dos sesiones fotográficas para una marca de calzado. Esto contrasta con lo empalagosos que fueron mostrándose en sus primeros años de la relación que comenzó hacia 2018, año que marcó el divorcio de Soto con la también actriz Geraldine Bazán.

Irina, nacida el 25 de octubre de 1992 en Moscú, la capital de Rusia, celebró su cumpleaños en un yate de lujo en el mar de Doha y un espectacular traje de baño que hizo lucir su figura.

Irina Baeva celebró sus 30 años a bordo de un yate en Doha. @irinabaeva

La actriz y presentadora, quien dice que se ha pasado este año de avión en avión, se ha mostrado feliz con la celebración de sus 30.

“hello 30. Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida. Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. And I’m so proud of myself. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida”.

El mensaje de Gabriel Soto

Gabriel Soto, quien vuelve a protagonizar una telenovela este 2022, ha negado el distanciamiento de la pareja al asegurar que los compromisos profesionales de ambos los han mantenido alejados.

Luego de meses tres meses sin postear nada sobre Irina, este 25 de octubre durante el cumpleaños de su novia le dedicó un mensaje que puso fin a los rumores de la supuesta ruptura.

“BIRTHDAY GIRL . Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos ️. El resto te lo digo en persona ya en unos días @irinabaeva”, escribió Soto. Irina compartió el mensaje en sus estados de Instagram y le respondió: “Te amo”.

Soto ha estado concentrado en las grabaciones de la telenovela “Mi Camino es Amarte” que verá la luz el 7 de noviembre de 2022 a las 8:30 de la noche por el Canal de las Estrellas.

Irina dejó a sus seguidores enamorados con su bikini. @irinabaeva

Días atrás, Irina publicó en sus historias de Instagram un mensaje de apoyo a Soto por el estreno del dramático: “Tan orgullosa de ti”, escribió al publicar el póster promocional de la novela.

También fue el primer mensaje que Irina publicó tras meses de silencio respecto a la mediática relación.