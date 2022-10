Nicky Jam revela cuál es la enfermedad que está dominando al mundo

La rutina y preocupación que absorbe al mundo por diversas situaciones, conlleva a interferir en una vida saludable y la plena felicidad, es por eso que: “Dígale a quien le tenga que decir te amo, abrace al que tenga que abrazar como si fuera el último abrazo”. Así lo expresa Nicky Jam, uno de los cantantes de reggaetón más interesantes y con mayor prestigio en el ámbito quien habló en una entrevista sobre “la enfermedad que está dominando al mundo”.

El dominicano compartió un fragmento de una entrevista en su Instagram donde expresó que la enfermedad que está dominando al mundo hoy en día con un 80%, es el estrés. “Manejen el estrés porque el estrés te crea enfermedades que tú nunca te puedes imaginar, yo conozco gente que ha muerto por el estrés”.

El cantante y compositor envió un mensaje a todos los que lo ven y siguen a través de las redes sociales: “Disfrútese la vida, solamente tenemos una sola vida, disfrútela”, expresó.

Sus seguidores se sintieron conectados con el mensaje de Nicky Jam y enviaron sus mensajes: “Estás 100% en lo correcto mi pana. El estrés crea un desorden brutal de la producción de hormonas y otras sustancias vitales en nuestro cuerpo, produciendo más de una, menos de la otra, desbalanceando el cuerpo por completo y así se enferma uno”, “Vamos todos a perrear en vibra urbana y dejar el estrés atrás”, “Te faltó decir: dejar esa relaciones tóxicas, soltar a quien halla que soltar y no dejar que nadie nos mate el gusto”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo hubo quienes opinanaron que Nicky no tiene por qué estar estresado ya que sus cuentas bancarias no tienen de qué preocuparse: “Con tantos millones en el Banco usted no puede llegar a hablar de manejar el estrés, usted no debe casa, no tiene cuentas qué pagar”, “Lo dice la persona que no tiene problemas por plata, regálame plata pa que veas como se me va el estrés”, “Regálame 100 mil dólares para no sufrir de estrés Nicky”, agregaron los internautas.