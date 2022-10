El fotógrafo, diseñador, cantante y actor Lenny Kravitz visitó la Ciudad de México para presentar el sotol Nocheluna. Dicha idea tardó cinco años en llevarse a cabo, “Todo paso muy orgánicamente, estaba en República Dominicana filmado una película, me mandaron dos botellas secretas no tenían etiqueta y me intrigó el sabor, volé a Chihuahua y la familia Casa Lumbre y yo tuvimos una reunión para hablar del producto pero nos llevamos tan bien que al final de esa noche teníamos todo, la etiqueta y nombre; salimos y vi la luna y supe que ahí era ‘Nocheluna’”, expresó el artista en conferencia de prensa.

Lenny Kravitz muestra su espíritu salvaje con Sotol Nocheluna. / Foto: JDS EB LA FOTO: Lenny Kravitz CDMX 241022: Lenny» Kravitz presenta su marca de Sotol en CDMX (JDS/Arturo Quintero)

Ricardo Pico, embajador de la marca señaló que el sotol es como si pusieras el desierto en una botella a las que se le agregan notas de menta, cacao y miel. Por otro lado, Kravitz señaló que es un proceso creativo porque el vive de la creatividad ya que son los mismos principios que al hacer música, “Creas algo desde cero, desde la nada, somos seres orgánicos y todos somos diferentes y esa es la belleza del ser humano pero al final somos espíritus salvajes”, dijo.

Lenny Kravitz muestra su espíritu salvaje con Sotol Nocheluna. / Foto: Instagram @nochelunasotol y @lennykravitz

El artista reveló que vivió en Los Angeles cuando era pequeño y tuvo un acercamiento a la cultura mexicana, a su pasión, calidez, corazón, música y comida y fue ahí cuando se enamoró de la cultura. A la par, agregó que le gustaría pasar más tiempo en el país.

Lenny Kravitz muestra su espíritu salvaje con Sotol Nocheluna. / Foto: Instagram @nochelunasotol y @lennykravitz

El cantautor Lenny Kravitz también aprovechó la oportunidad para describir la bebida en una sola frase, “Sotol Nocheluna es salvaje, orgánico, atrevido y hecho con amor” y expresó que se puede tomar en cualquier momento y de cualquier forma, “Creo que aquí no hay manera de responder la pregunta, Nocheluna se puede tomar frío o al tiempo y con cualquier cosa. La primera vez que lo probé fue un sabor distinto a la segunda cuando lo tomé frío, yo no soy nadie para decirles cómo se debe de tomar, solo disfrútenlo”, declaró.

