Fans hacen memes luego de que Lucero confesara haber visto “una estrella fugaz”

A través de su cuenta en Twitter, la cantante Lucero dejó un mensaje que causó un poco de gracia a sus fans, pues aseguró haber visto una especie de “estrella fugaz” en el cielo la noche del jueves 27 de octubre, un hecho que se observó en algunas zonas de México y logró asustar a varios de los habitantes que captaron el momento.

“¡Oigan! Acabo de ver en el cielo algo como una estrella fugaz, pero que duró mucho rato ‘cayendo’ en el cielo. ¿Alguien más lo vio? No me hagan bullying jajajaja, no tengo video pero cuénteme si vieron algo como eso. ¿Cometa o meteoro o qué?”, escribió la famosa cuestionando a sus seguidores para conseguir una respuesta.

Sin embargo, un poco después se dio a conocer que se trata de un cohete que pertenece a Elon Musk, el Falcón 9 Block5 que se puso en órbita en ese momento, a lo que la también actriz rectificó diciendo: “Creo que ya desvelamos el ‘misterio’ de lo de anoche en el cielo, me parece que fue el lanzamiento de un cohete… Se vio sensacional”, comentó

Creo que ya desvelamos el “misterio” de lo de anoche en el cielo, me parece que fue el lanzamiento de un cohete… 🚀

Pero, a pesar de que la artista había pedido en medio de risas que no le hicieran bullying, los usuarios de igual manera se pusieron creativos y en modo de broma y respeto, realizaron algunos memes que hicieron que Lucero se hiciera tendencia un largo tiempo, estos fueron algunos de ellos:

“*Lucero pidiendo 17392 deseos* El cohete:”.

“Lucero leyendo que nos estamos burlando de ella por el cohete”.

“Yo: ¿Te imaginas ser un cohete y que Lucero te pida deseos? X: No! Yo:”.

“Si el cohete pudiera hablar, luego de ver todos los deseos que le pidió Lucero:”.

“Lucero después de ver que le pidió deseos al cohete:”.

“Lucero viendo que su estrella fugaz era un cohete”.

“-Lucero pidiendo deseos -El cohete:”.

“Lucero cuando vea que luego de horas los memes siguen y siguen:”.