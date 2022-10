HBO confirma regreso de House Of The Dragon para el 2024. Estos son los motivos

House of the Dragon

La primera temporada de House Of The Dragon fue un éxito, así lo consideran los ejecutivos de HBO que renovaron automáticamente la realización de una segunda temporada. Sin embargo, para lamento de los fans, los nuevos episodios se estrenarán para el 2024.

La información, que se especulaba desde hace varias semanas, finalmente fue confirmada por el jefe de HBO-HBO Max, Casey Bloy, quien aseguró para Vulture que la danza de los dragones será estrenado en 2 años.

“Estamos comenzando a armar el plan, y al igual que la última vez, hay tantas incógnitas. No es por ser tímido o reservado, pero no quieres decir que estará listo en esta fecha, y luego tener que moverla. Lo único claro es que no lo esperen en 2023″, dijo.

Las grabaciones de la nueva temporada iniciarían en la primavera del 2023 y el resto de los meses sería la posproducción de la serie, para luego ser estrenado a mediados del 2024.

¿Por qué se tardaría tanto el estreno de la segunda temporada?

Uno de los principales motivos de la tardanza en el estreno de una nueva temporada es, en gran medida, a la cantidad de efectos visuales que la serie requiere.

El tratamiento de los dragones que aparecen en pantalla es muy distinto a los esfuerzos de producción que se realizaban en Game Of Thrones donde había menos bestias.

Para poner un mejor contexto: la primera temporada de House Of The Dragon se grabó a mediados del 2020 y su proceso de posproducción tardó alrededor de un año. Es por eso que, siguiendo esos cálculos, es posible que los nuevos episodios de la serie lleguen para la segunda mitad del 2024.

“Diré, como recompensa a nuestra maravillosa audiencia, por seguirnos a través de todos los saltos de tiempo ya terminaron. Contaremos la historia en tiempo real de aquí en adelante”, añadió el showrunner, Ryan Condal.