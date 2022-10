“Quítame la mano no me vayas a ensuciar”: Desplantes que tuvo que soportar Carmen Salinas de María Félix

Una de las actrices más importantes y queridas de México fue Carmen Salinas. Su destacado trabajo en la televisión, el cine y el teatro, marcó la vida de muchas personas que todavía lamentan su muerte. En una oportunidad, compartió un viaje con la también actriz María Félix quien le hizo varios desplantes que marcaron la vida de Salinas.

Más de una vez, ‘La Doña’, tuvo comportamientos de prepotencia hacia los demás y Carmen Salinas no se libró de ellos. En su canal de YouTube, la querida artista mexicana, contó los incómodos momentos que tuvo que soportar cuando apenas iba de inicio su carrera como actriz. María Félix tuvo siempre un carácter fuerte y así expresó Carmen Salinas su primer inesperado momento cuando ambas iban por compromisos a California:

“Antes de subirnos al avión un reportero nos dice: ‘Por favor señora María Félix me permite tomarle una foto’, iba un gran música que dirigía mucho en el Festival de la OTI y acompañaba a María Félix porque cantaba canciones de Agustín Lara con su estilo muy propio, bonito, con una voz muy ronca, impresionante, muy bonito que decía las canciones de Lara. Entonces yo me atrevo a agarrarla de la cintura y me dice: ‘Quítame la mano no me vayas a ensuciar’”, comenzó relatando.

El segundo desplante ocurrió en Rosario, donde las actrices iban a compartir en un evento de imitación. Carmen Salinas se llevó a su familia y al ver María Félix a las personas justamente dentro de su camerino, exclamó: “Me sacas a esta gente de aquí”. Este momento no fue tolerado por Salinas y no accedió a sacar a ningún miembro de su familia del lugar.

Ese altercado no quedó allí, pues al día siguiente del encuentro en Rosario, fueron hasta el hotel a compartir un almuerzo. En ese lugar se suscitó un tercer encontronazo. Carmen Salinas al ver sola a María Félix en la mesa, decidió acompañarla pero no fueron los mismos planes para Félix quien le dijo que abonara la mesa que ya estaba ocupada con otras personas que esperaba.

“Cuando entré al restaurante vi a La Doña sola, voy y me siento a lado de ella y me cuestiona: ‘¿Quién te dijo que te sentaras?’, le dije: ‘Es que como la vi sola le quería hacer compañía’, me respondió: ‘No, no, vete por allá a sentar porque estoy esperando a gente muy importante’, y me levantó de la mesa. Me corrió de la mesa”, expresó.

En ese mismo viaje ocurrieron muchas situaciones inesperadas, incluso se suscito un cuarto choque entre ambas y es que Camen Salinas acompañó a una lujosa tienda a María Félix y fíjense lo que occurrió: “Yo estaba nada más viendo todo, entonces me dijo: ‘Conoces el Joy (un lujoso perfume de Jean Patou)’, le dije: ‘No señora, no lo conozco’, con trabajos compraba yo ‘siete machos’ para echarme o colonia Sanborns, me dice: ‘Mira, huélelo’, me puso un chorrito, no crean que me puso más. Lo olí y qué belleza, qué rico. Me dijo: ‘Esto nada más lo usamos las ricas’, pues yo imagínense una muchacha que empezaba y que no tenía feria ni nada”, contó.

A pesar de todo, Salinas soportó cada uno de estos momentos y expresó en Twitter que: “A una mujer tan bella le perdonas todo”.