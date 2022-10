Una millonaria transgénero tailandesa compra el concurso Miss Universo

En nuevas manos está el concurso Miss Universo. La magnate de negocios y activista transgénero tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip es la nueva dueña de la organización y lo adquirió por 20 millones de dólares (más o menos la misma cantidad en euros, al cambio actual) con el propósito de hacer el concurso más “inclusiva y que celebre a las mujeres de todo perfil, cultura y tradición”. Todo esto ocurre a consecuencia de la suspensión de los encargados del concurso ya que se rumoró que habían escogido a una reina previamente al certamen.

#ENTRETENIMIENTO | 👉 Anne Jakapong Jakrajutatip, una empresaria tailandesa transgénero, compró por 20 millones de dólares la compañía organizadora del concurso de belleza Miss Universo, otrora propiedad de Donald Trump, anunció la empresa en un comunicado. pic.twitter.com/OzHdRKINP1 — Por la calle del medio (@plcdelmedio) October 29, 2022

Anne Jakapong Jakrajutatip, defensora de los derechos LGTBI, es la primera mujer que asume la dirección del Miss Universe que se ha celebrado anualmente durante 71 años, retransmitiéndose en más de 165 países, con el objetivo de continuar haciéndolo más “inclusivo y diverso”. El comunicado de su empresa reza lo siguiente:

“Nos encantaría hacer el concurso más internacional, por supuesto, y podemos celebrarlo con más frecuencia en Tailandia, como hicieron en Estados Unidos”, explicó en una rueda de prensa celebrada en Bangkok la directora ejecutiva del conglomerado de medios y contenido JKN Global Group.

Era de esperarse la reacción de los seguidores: “De tanta inclusión van a dañar el concurso tanta supuesta evolución lo van volver una mierda ya de por sí el rating es bajito”, “ahora habrá hombres disfrazados de mujeres”, “No pues ya sabemos quiénes ganarán de ahora en adelante, ya ni para qué ver miss universo”, “Malísimo los trans deben tener su concurso aparte”, son algunos comentarios.

Mexicana Universal no aceptará chicas transgénero

La edición mexicana de Miss Universo no aceptará la participación de personas trans. La ex-reina de belleza y primera mexicana en ganar la corona de Miss Universo, Lupita Jones, declaró recientemente que por el momento no se aceptarán chicas transgénero en Mexicana Universal. Si bien, ahora se han implementado cambios en las nuevas reglas de Miss Universo, un ejemplo de ello es que ya permiten a mujeres casadas y con hijos participar en el concurso, sin embargo, Jones no está preparada para un cambio de tal magnitud.

Hace tiempo la propia Lupita se pronunció en contra de admitir a concursantes que hayan pasado por un proceso de transición de género, pues, desde su punto de vista, ya existen plataformas para ellas.