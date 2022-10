Doña Cuquita decidió aclarar rumores sobre su vida, las series y sus hijos

Doña Cuquita decidió recibir a la prensa este domingo en el rancho Los 3 Potrillos, para hablar de Altar de muertos que se colocó en honor a Vicente Fernández por el Día de Muertos. La viuda salió de su residencia para caminar hacia la tumba de Vicente Fernández y recibir a los medios presente con un cálido saludo de bienvenida.

“Agradecer que siempre han estado con nosotros, nos han apoyado en la buenas y muy malas, pero en fin, en todo (risas); les agradezco mucho su presencia que estén aquí, es el primer año de la ausencia de Vicente”, fueron las primeras palabras de Doña Cuquita frente a la tumba adornada con flor de cempasúchil.

“Para mí no ha partido, lo tengo aquí, lo siento aquí conmigo. Yo platico mucho con él , yo le digo: ‘no te cerré nada’, porque nunca le gustó estar encerrado. Siempre andaba en todo su rancho, como ven no le cerré, no le hice un cripta, solo lo tapé con un techo para que estuviera cubierto. No lo siento ausente, siento que anda trabajando y que va a regresar, pero no para llorar porque se fue, no”.

El altar michoacano tiene una gran fotografía de Don Vicente, uno de sus trajes de charro favoritos con su respectivo sombrero; además otros elementos que marcan la tradición del Día de Muertos.

Doña Cuquita rompe el silencio. (Foto: Gabriela Acosta.)

“Uy a Don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas de chocolate. A él le gustaba mucho el arroz con un huevo estrellado para empezar, el pollo, si te dijera lo que no le gustaba, no hubiera aumentado tanto de peso (risas). Tequila no tomaba, aunque lo hayan creído un borracho, que a veces se le pasara en los palenques... bueno, yo no digo que no era un santo tampoco, pero borracho aquí nunca lo vi tomado, a veces me decía tómate una cervecita para ver si aumentas de peso. A mí no me gusta, empecé a tonar una cervecita chiquita y ligth y eso me emborrachaba, pero a su salud si me la tomo, todos los días”.

El próximo 12 de diciembre será el aniversario luctuoso de Vicente Fernández, por lo cual su viuda señaló, “pienso tener el altar y en lugar de cempasúchil poner noche buenas, se dará misa, que todos los 12 le doy una misa, cada mes”.

Consciente de las críticas

“Siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican y criticaron no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando e ir tras de él. Él era muy él, sabía donde estaba yo, sabía que lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, porque quién detiene a los hombres, nadie. Él siempre hizo lo que quiso y muy bien hecho, si me critican sigo en la misma posición, todavía”, dejó en claro.

Con su voz firme añadió, “si él quería se hubiera ido, yo no lo iba a detener, lo detuvo el amor y hasta la fecha aquí esta (rancho), por eso no lo mandé a ningún lado”.

Sin peleas familiares

“No sé porqué dicen que estamos peleados. Ahorita, Alejandro trabajó en Puerto Vallarta, Vicente anda en Los Ángeles y Gerardo como es el charro anda en un tren con el congreso, donde pasaron a finales. No estamos peleados, no sé de donde la gente saca tanto chisme, nosotros no nos hemos peleado. Yo soy de una familia de 11 hermanos, yo nunca en la vida me he peleado con un hermano y somo 11, meno mi hijos se van a pelear con nosotros”, aclaró Doña Cuquita.

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández. En los próximos días podría darse la fecha para la ceremonia oficial de la develación de la placa de la avenida Vicente Fernández en Huentitán. (Foto: Gabriela Acosta.)

Alejada de la televisión y las series

Durante el encuentro con la prensa de Guadalajara, la viuda de Vicente Fernández confesó que no vio ninguna de las series sobre la vida de Vicente Fernández, ni la oficial y la no autorizada.

“No las he visto, fíjate que yo desde que llevé a Vicente al hospital no he vuelto a prender la televisión. No soy muy amante de la televisión, no me hace falta y no me llama la atención ver ningún programa ni el Netflix, ni la serie, ninguna. Creo que han dicho cosas que no es cierto ni nunca viví en Huentitán, ni soy de Huentitán... Muchas cosas que no son, yo soy de Tepa”.

Vicente Fernández y doña Cuquita

Por lo pronto, María Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita goza de una buena salud a sus 75 años; también, gozando de sus bisnietos.

“Mis bisnietos son lo máximo, acaba de nacer uno y próximamente en febrero otro, ya en total serán 9 bisnietos”, finalizó.

¿Cuándo visitar el rancho Los 3 Potrillos?

El Altar de muertos está abierto de 10:00 a 14:00 horas; el día 1 y 2 se ampliará el horario a las 20:00 horas. La entrada es gratuita