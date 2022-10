La Academia Latina de la Grabación reveló que el próximo miércoles 16 de noviembre la cantautora argentina Amanda Miguel recibirá el Premio a la Excelencia Musical de este año por su contribución a la música latina, “es una presea que refleja desde el pueblo donde yo nací hasta el mundo entero y es el que te reconozcan con un premio a la excelencia porque es un premio de los más agradecidos en el sentido de que pues has dedicado toda tu vida, yo empecé a dedicarme a la música desde los cuatro años”, dijo en entrevista.

La Academia Latina de la Grabación otorgará premio especial a Amanda Miguel. / Foto: Cortesía

Amanda Miguel reveló que con este premio se encuentra muy emocionada porque su carrera empezó a los 24 años con el pie derecho “yo salí con algo que marcó, con algo diferente y fue con la ayuda de mi marido pero el público fue el que me coronó y la prensa también, cuando me enteré que recibiría el premio estaba feliz porque llevaba varios años pensando en porqué no me lo habían dado pero con esto, mi alma se gratifica y también la de mi esposo”, expresó y agregó que su esposo, el maestro Diego Verdaguer desde el cielo hizo todo esto posible.

Por otro lado, la cantautora argentina señaló que no cree en la suerte, pero sí en el esfuerzo y la ayuda de las personas, “en mi caso yo conocí a Diego desde muy joven y empezamos a escribir, él por supuesto que me ayudó y yo he logrado todo porque también él me guió y me cuidó y juntos elegimos la ropa, me mandó a un maestro para que yo estudiara como caminar, como desenvolverme en el escenario, pero si yo no hago mi trabajo no sirve de nada. Tú tienes que poner de tu parte, no puedes estar esperando que siempre alguien te esté empujando, tienes que florecer, tú tienes que prosperar, tú tienes que prepararte y echarle para adelante”, expresó.

Por último, Amanda Miguel compartió un consejo para todas las personas que quieren dedicarse a la música, “que se prepare y se dedique, se trata de esforzarse y ponerse metas porque el tiempo se nos va, tienes que tener la intención para después la acción y con ello la creación, todo junto hace un conjunto y cuando lo tienes lo desarrollas, cuando haces algo especial y bonito, llega el éxito y todo será positivo y te vas a sentir bien porque hiciste lo mejor que pudiste, no hay mejor juez que uno mismo”, comentó.

