¿No le explicaron bien? Estudiante lleva el ‘papel picado’ incorrecto para ofrenda

Día de Muertos es una tradición mexicana que permite recordar a las personas que ya no están en este mundo. Con una ofrenda, los familiares adornan y colocan los alimentos preferidos de los difuntos. Entre todos los adornos está el ‘papel picado’, mismo que tiene diferentes diseños. Tal como el que pidió una profesora para el altar de la escuela.

Kisai Oli Jim es una profesora que comparte, mediante su cuenta de TikTok, los diversos momentos graciosos con sus alumnos. Por eso, no pudo ignorar el instante en que una alumna se confundió con la tarea: “Como cuando le pides a tus alumnos papel picado para el altar”, colocó la docente.

En la grabación se observa cómo los alumnos mostraban el material que compraron para la escuela. Antes de finalizar, la mujer escribió: “pero se te olvida que tienes una alumna colombiana recién llegada” . Sí, la adolescente compró papel picado de manera literal. Al desconocer la tradición mexicana, la estudiante pensó que sería útil comprar papel cortado en pequeños pedazos de color verde.

Hasta el momento, el video suma más de 22 millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como: “Yo pensando que la mayoría estaban equivocadas. Sí, soy colombiana”, “jajajajajaja no veo fallas en su lógica, desde colombia un fuerte abrazo”, o “jajajjajajaja yo soy colombiana y la verdad eso hubiera llevado también”.

La estudiante aprovechó y reveló que ya entregó el papel que sí era. De hecho, la maestra compartió el momento en que la joven entregó su papel picado: “jajajaja me pasó cuando llegue a Monterrey, no me entendían casi nada d lo que decía ni yo les entendía me tenían q explícame”, o “Yo ya llevo varios años en México y apenas hace poco me entere que es el papel picado.”, son mensjaes que algunos extranjeros colocaron en el TikTok.

