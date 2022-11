¿Talento? Hombre consigue papel en ‘CSI’ por “hacerse el muerto” en TikTok

Muchas personas utilizan TikTok para mostrar su talento a los millones de usuarios que descargar la plataforma de videos cortos. Al tener un algoritmo muy personalizado, los internautas pueden conseguir las grabaciones que son de su agrado, pero ¿Quién quiere ver a una persona hacerse “el muerto”?

Te recomendamos: ¿Cuántos más? Perrito pierde la vida por fuegos pirotécnicos

Josh Nalley es uno de los tantos creadores de contenido que utilizan TikTok, sin embargo, su especial es aparentar estar sin vida en distintos lugares. Sí, el hombre actúa y demuestra su habilidad para permanecer inerte. Aunque no lo creas, algunas personas se fijaron en su material y decidieron realizarle una oferta. Los productores de la famosa serie CSI optaron por contratarlo para un capítulo.

El sujeto explicó que recibió “un correo electrónico de CBS que decía que me habían visto en TikTok y que querían ofrecerme un papel”, a lo aceptó sin creer lo que ocurría: “Al principio no lo creía, pero me llevaron a California. Resultó ser Mario Van Peebles, el director de ese episodio, así que además de participar en el programa también pude conocerlo, lo cual fue genial”, confesó.

Sigue leyendo: ¡Son todo terreno! Descubre la mejor colección de Vans MTE

Josh finalizó explicando que no tiene facilidad para hablar frente a la cámara, mas cuenta con un talento natural para quedarse quieto hasta dar la sensación de estar muerto. Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “Ha sido un largo camino. Casi estámos allí !”, “Amigo estoy muy orgullosa de ti siempre te veo en mi fyp y finalmente lo hiciste”, o “causa de la muerte”.

Lo más visto en Publimetro TV: