Carlos Ballarta en medio de la polémica por chiste sobre niños con SIDA

“Si te da SIDA de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente, porque no llegas a grande, esa es la razón principal”, fue el chiste que hizo el standupero Carlos Ballarta que provocó una gran polémica en redes sociales, al grado de que usuarios piden que sea cancelado en la plataforma de Netflix.

En el especial que salió en 2021, el youtuber se dirigió a la audiencia y señaló, “espero no haya nadie con SIDA presente aquí esta noche. Y, si los hay, no me dejarán mentir. Me darán toda la razón del mundo”.

Algunos internautas iniciaron una campaña de cancelación y bloqueo al comediante por su especial titulado el Falso Profeta, que fue publicado en la popular plataforma durante 2021.

Hola @netflix @NetflixLAT ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: "si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto". — Dosveceslopez 👁️🏳️‍🌈🧱 (@DosvecesLopez) October 31, 2022

Así todas esas generaciones qué se quejan de Carlos Ballarta#EsUnChisteImbeciles pic.twitter.com/9qtiI2tmnb — ʟɪᴄᴇɴᴄɪᴀᴅᴏ ʙɪᴢᴄᴏᴄʜᴏ (@IvanLebrija) October 31, 2022

No puedes intentar tirar hate a Carlos Ballarta por un chiste que te pareció políticamente incorrecto, cuando tu cuenta está llena de “chistes” de pésimo gusto.

En fin, la hipocresía. pic.twitter.com/yOfoDOOSu7 — Trevi💫 (@KarlaTrevi) November 1, 2022

A mi parecer, la comedia de Carlos Ballarta es de lo mejor que existe en el abanico de opciones del stand up mexicano. — Dino Madrid 🔻 (@dinomadridmx) October 31, 2022

El problema del “chiste” de carlos ballarta, es esto:



El estigma y la desinformación y la discriminación pic.twitter.com/e2KKrWZTe1 — X/X-X-X/X (@Bryortizz) October 31, 2022

La denuncia original, que se convirtió en tendencia, fue hecha por el usuario de Twitter, @DosvecesLopez, quien puntualizó que la broma es una ofensa para todas las personas que viven con esta enfermedad, como es su caso.

“El ‘chiste’ está mal por todas partes y no podemos apelar a la libertad de expresión cuando para intentar hacer reír, se hace mofa de la vida de otrxs, peor aún si se trata de niñxs. Me extraña este contenido en @NetflixLAT @netflix porque dudo que comulguen con algo así”, detalló @DosvecesLopez.

