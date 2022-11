Dulce María finalmente revela el motivo de su ausencia en la boda de Maite Perroni

Muchos fueron los rumores que circularon por la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera en la boda de Maite Perroni, donde si asistieron el resto de sus compañeros de RBD, e incluso llegaron a cantar algunos de sus éxitos.

Desde la separación del grupo, e incluso antes de eso, se ha dicho que la relación entre los exRBD no era buena, y cuando ya cada quién empezó a trabajar individualmente, más se avivaron los rumores de rivalidad.

Sí, tenía que terminar. también las cosas buenas siempre tienen su final … #LAQUEUNDIATEAMÓ 🎶🎬 disponible el jueves 29 de septiembre la canción y el video!!! 🥹🥹🤩🥲🎶 https://t.co/duxZzFYagf pic.twitter.com/ccAz3PfHRh — Dulce Maria (@DulceMaria) September 26, 2022

No obstante, con el pasar del tiempo, pareció que la relación entre ellos había mejorado, y de vez en cuando salían imágenes de algunos miembros juntos, pero nunca se ha vuelto a ver los seis integrantes de RBD reunidos en un solo lugar.

También te puede interesar:

Dulce María anuncia su regreso a la televisión

¿De qué se trata ‘Pienso en ti’? La telenovela que será protagonizada por Dulce María y David Zepeda

¿Por qué Alfonso Herrera y Dulce María no asistieron a la boda de Maite Perroni?

Dulce María aseguró que no pudo asistir a la boda por temas de trabajo

La actriz y cantante estará de regreso en la televisión con un nuevo protagónico titulado “Pienso en ti”, junto al actor David Zepeda, y además se encuentra finiquitando su próximo álbum musical.

Estos proyectos hicieron que su agenda se llenará y no pudiera estar presente en la boda de Maite Perroni: “No pude ir a la boda porque desde septiembre empezamos la preproducción, y los fines de semana estamos grabando en el estudio las canciones, entonces, de plano no pude ir”.

Pero aclaró que ella ya le había avisado de su ausencia a su excompañera por WhatsApp y aseguró que tanto Maite Perroni como el resto de sus compañeros entendieron sus motivos, tal como ella entiende cuando ninguno pudo asistir a su boda.

Dulce María negó rotundamente alguna rivalidad o problema con Maite Perroni y explicó las razones de su ausencia en la boda de su ex compañera de RBD. 👌🫶🤫 @DulceMaria @maiteperroni #boda #amigas pic.twitter.com/NHYCtspUGX — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 27, 2022

“Me hubiera gustado estar ahí con ellos, como seguramente a todos les hubiera gustado estar en mi boda, que nadie puedo ir, pero bueno, a veces no se puede por trabajo o por cosas personales y se entiende, eso no hace que no exista ese cariño”, expresó Dulce María.

También habló sobre su nueva telenovela y de lo mucho que su personaje se parece a ella, además de que espera terminar su álbum a finales de este año, el cual está compuesto por canciones escritas por ella.