“Está guapísima”: Ex alumna de La Academia 20 años compite por la corona de Mexicana Universal

Mariana Logue pasó sin penas ni glorias por La Academia 20 años, el reality show musical más importante de México donde fue la cuarta eliminada entre un grupo de 16 aspirantes que comenzaron en esta edición celebrada entre junio y agosto de 2022.

Ahora es todo una ‘wonder women’, como ella misma se describe, y está poniéndole ganas a sus entrenamientos y clases de pasarela que cumple como parte de su preparación como miss.

Su eliminación de La Academia fue celebrada por muchos internautas: “Que bueno tan mal que la vestían, se veía muy vulgar”, “Qué bueno, cantaba espantoso”, “Adiós lady chones, qué feo el vestuario que siempre le pusieron a Mariana, la neta cantaba mal la chava”, fueron algunos de los comentarios tras su eliminación.

La Academia 20 años cerró el 14 de agosto de 2022. Cesia Sáenz, conocida como ‘La Leona de Honduras’, fue la ganadora de la décimo tercera generación del reality show de TV Azteca luego de un cerrado resultado con Andrés, el único mexicano que entró en el top tres de la final.

Mariana Logue quiere ser Mexicana Universal

Si bien Mariana Logue no ha tenido mayor éxito en el canto, en su faceta en el mundo de los certámenes de belleza está recibiendo bastante respaldo de los internautas.

En esta oportunidad compite en la fase eliminatoria para optar a la corona de Mexicana Universal por el Estado de México.

La también actriz comparte con sus seguidores sus exigentes jornadas de entrenamientos en el gimnasio, al tiempo que celebra los cambios en su aspecto físico, pues su abdomen por ejemplo, luce más definido.

“Yo soy Mariana Logue. Tengo 27 años y represento al municipio de Naucalpan. Soy Licenciada en Teatro y Actuación y mi pasión más grande en la vida es cantar y bailar. Amo todo lo que tenga que ver con arte y diseño. Mi proyecto es Arte para Sanar”, es la descripción de Mariana para el certamen.

Muchos de sus seguidores le han mandado mensajes para desearle lo mejor.

“Que te vaya super bien Marianita, muchos éxitos!!”, “Ella es la siguiente MxU Estado de México”, “Es la más hermosa, inteligente y creativa”, “Con todo Reina, a brillar”, “Vamos por esa corona mariana!”, “Amamos a Mariana, vamos por la Nacional “, “Mi favorita por mucho, talentosa, simpática, dedica, inteligente, guapa, simpática, etc!!, Todo el éxito del mundo”, le han escrito sus fans.

“Jamás me hubiera imaginado a Mariana como reina de belleza. Está guapísima pero no sé por qué se me hace un show muy superficial y Mariana es muy única”, " Es un honor que nos vayas a representar a los mexiquenses. Estamos contigo, Mari”.