La Academia: “¿Por qué doña Florinda no trae uniforme?”, seguidores descargan fuertes críticas contra Mariana por llevar lycra

En La Academia nadie se salva de la crudeza de los críticos que surgen desde el público. Todos los alumnos son blanco de cuestionamientos bien sea por sus errores al cantar, sus comentarios en la casa de La Academia o su forma de vestir. Esta vez le tocó el turno a Mariana Logue, a quien los internautas han acribillado por llevar un atuendo de lycra , en lugar del uniforme donde están identificados con sus nombres.

“Producción sancionen a Mariana, no trae el uniforme puesto”, “¿Por qué unos si tienen uniformes y otros no? .... ni modo que el de Mariana esté sucio, nunca trae uniforme”, “¿Por qué doña Florinda no trae uniforme?”, ¡Por qué Mariana se viste diferente a los demás”, son algunos de los comentarios que la han apuntado.

Todo ocurrió en el momento del desayuno, cuando Mariana Logue llevaba puesta una lycra, lo que la hacía diferenciarse del resto.

A la estudiante de la Academia nacida en Ciudad de México también la señalan de recibir presuntos tratos preferenciales: “Mariana entró recomendada “, “Mariana le dan un micrófono especial”, “FUERA MARIANA, FUERA DOÑA FLORINDA, FUERA LA POPIS, IGUALDAD PARA TODOS !!!!!!!!!”, “No creo que sea un micrófono especial, jajaja, lo que pasa es que siempre grita para hablar por eso se escucha más y los demás hablan normal, por eso no se escuchan”.

Pese a las críticas que nunca faltan, Marina Logue, junto a su compañero Nelson, fueron considerados de lo mejor del fin de semana en La Academia, reality de TV Azteca que celebra sus 20 años.

Así van las eliminaciones en La Academia

Ya son tres los eliminados en La Academia con la ronda de expulsiones de sábado y domingo. Esmeralda y Alejandra salieron luego de sus presentaciones del fin de semana, mientras que Roberto Poot, de Quintana Roo, fue el primer eliminado en el primer concierto de La Academia el pasado 12 de junio de 2022.

La lista de participantes de la Academia está conformada luego de estas tres eliminaciones por Emilio, de Aguascalientes; Andrés, procedente de Sonora; Jackie, nacida en Sinaloa; Mariana Logue y Santiago de la Ciudad de México; Rubí, de San Luis Potosí; Fernanda e Isabela, de Tabasco; Nelson, de Guatemala; Zunio y Mar, de Ecuador; Cesia, de Honduras y Eduardo, de Estados Unidos.