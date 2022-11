‘El regional mexicano dejó atrás prejuicios y clasismo’, dice Pepe Garza

La gala de premiación de la edición número 22 de los Premios de la Radio está a punto de llevarse a cabo en la Ciudad de México, donde se reconocerá a lo mejor de la música regional mexicano dentro de 17 categorías en competencia. Su director Pepe Garza, compartió los detalles de la ceremonia, además cómo ha cambiado la percepción del género, a lo largo de 20 años.

“El año pasado había limitación por asunto de la pandemia. Hoy ya digamos, con una revisión de este asunto del Covid, estamos más libres todos. Feliz de regresar a la Ciudad de México con este show en coproducción con TV Azteca y Estrella TV, que se transmite internacionalmente”, dijo Pepe Garza, director general de los premios.

El artista con más nominaciones en esta ocasión fue Carin León, quien completó un total de siete, seguido por Grupo Firme con seis, Edén Muñoz y La Adictiva con cinco, entre otros.

“En esta ocasión vamos a tener la presencia de Los Ángeles Azules y Paquita la del Barrio. Vamos a recordar a Jenni Rivera por el décimo aniversario de su fallecimiento, también a Chalino Sánchez en el 30 aniversario de su partida. Habrá números musicales alrededor de estas figuras del regional mexicano”, añadió.

Los conductores de este evento, que fue creado por Pepe Garza, serán El Capi Pérez y Alex Garza, mientras que Ángel Aponte será el productor ejecutivo del programa a transmitirse por Azteca 13

“Uno de nuestras objetivos, desde un principio (2000), fue poner la música regional mexicana en otro lugar, sacarla de donde se tenía estereotipada. Por eso, decidimos hacer una gala que ha ido creciendo, ha sido un camino largo, porque a pesar de la cantidad de dinero y gente que convocan estos artistas, ha sido difícil convencer a las marcas y ejecutivos de la televisión del poder que tiene con el público. Nos enorgullece que nos siga acompañando la credibilidad de la industria y de los artistas, porque han pasado estrellas como Marco Antonio Solís, Joan Sebastian, Alejandro Fernández, muchos artistas muy trascendentes que nos dan su confianza”, agregó.

Grupo Firme, la Banda MS, Chiquis Rivera, Ana Bárbara, Carín León, Alfredo Olivas, El Fantasma estarán presentes en la vigésima segunda edición.

“El regional mexicano creció gracias a la tecnología y el acceso que al día de hoy tenemos a la música, sin tantos intermediarios, eso ha fortalecido mucho el movimiento. También ha cambiado la percepción, entre los prejuicios, clasismos y ese tipo de cosas. El juzgar a las personas, la inteligencia o el valor de la personas por el género musical que les gusta, eso afortunadamente las nuevas generaciones no lo compraron, esa narrativa que si escuchabas esta música significaba que eras menos inteligente o menos importante, ya pasó. Las nuevas generaciones, no importan que educación académica tengan, no importa su poder económico, aceptan la música: la buena, la mala o la que les gusta; desechan lo que no y aceptan lo que si, independientemente de quién la haga o el género, eso es positivo. Al final, ha ayudado a que se respete, acepte y quiten los prejuicios para una buena canción sea banda, norteña, campirana o mariachi”, dijo Pepe Garza.

Premios de la radio 2022. (Foto. Cortesía.)

¿Cuándo y dónde ver los Premios de la Radio 2022?