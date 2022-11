Tras más de nueve meses de ruedo y una exitosa gira por Norteamérica, Europa, Sudamérica el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona cierra su serie de presentaciones en el territorio mexicano con amplio éxito, acumulando sold outs en los shows presentados en todas las principales ciudades del país azteca. La gira cierra en la Ciudad de México, con tres presentaciones completamente agotadas, los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Ricardo Arjona concluye con gran éxito su gira de conciertos del tour “Blanco y Negro”. / Foto: Dubbing Hits Entertainment (Sergi Alexander/Getty Images)

Con una de las puestas en escena más extraordinarias de estos tiempos, la gira”Blanco y Negro Tour” ha demostrado estar en la cima de los eventos más esperados de este año para los mexicanos. El tour que ya alcanza las casi 100 fechas se mantiene colgando el cartel de sold out por donde pasa y es que el guatemalteco ha logrado agotar boletos en tan solo horas en la mayoría de las plazas anunciadas. En México, más de 170 mil espectadores han podido disfrutar de sus presentaciones.

Entré recogiendo las musas que dejaron tiradas Chava Flores,José Alfredo y Agustín Lara. Y con los restos fui formando un Quién Dirí­a

y una Primera vez; y estaba solo con un Jesús Verbo No Sustantivo en la garganta. El destino me pintó el camino que me trajo hasta aquí. MÉXICO. pic.twitter.com/lEUrhlGnV0 — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) October 31, 2022

En el Auditorio Telmex en Guadalajara, fue la primera cita con el público mexicano abarrotando sus dos fechas a pocos días de la salida a la venta, “como deseaba estar en Guadalajara y tomarme un tequila en algún bar de esta ciudad”, dijo el cantautor. Morelia y Querétaro siguieron con shows extraordinarios que también contaron con un par de sold outs.

Durante sus shows el cantante interpreta una veintena de éxitos entre las que destacaron “El Problema”, “El Amor”, “Si el norte fuera el sur”, “Señora de las 4 décadas” y “Mujeres” con las que desata el furor de los asistentes. Estos grandes hits se mezclan muy bien con temas nuevos de sus álbumes ‘Blanco y Negro’, cómo “Hongos” y “De la Ilusión al miedo”.

León, Puebla, Oaxaca y Veracruz fueron los siguientes destinos donde continuó tocando con su música corazones de los mexicanos que abarrotaron la Guelaguetza de Oaxaca y el Estadio Beto Ávila en Veracruz.

La gira continuó por el norte de País, dando paso a Monterrey " la ciudad donde todo empezó”, ”la radio de Monterrey me dio a conocer en todo México con Jesús verbo no sustantivo”, “tengo tanto que agradecerle a esta ciudad, que dos horas de shows no son suficientes para contar tantas anécdotas que he vivido aquí “, expresó.

Dos presentaciones repletasen Arena Monterrey fueron testigo de la emoción de Ricardo de estar en la ciudad , tanto que invitó a su amigo de la juventud Benjamín, a cantar su sencillo “No soy el Aire” con Ricardo acompañándolo con su guitarra.

Ricardo Arjona concluye con gran éxito su gira de conciertos del tour “Blanco y Negro”. / Foto: Dubbing Hits Entertainment (Rodrigo Varela)

La ruta por el Norte se extendió a Torreón, ciudad que tenía 4 años de no pisar , el público que agotó el Coliseo Centenario en horas fue nuevamente testigo del carisma y la potente voz del cantautor , que enamoró desde jovencitas hasta las señoras de las cuatro décadas. Esta semana termina la primera etapa de la exitosa gira por México con un concierto en Acapulco y tres más con tremendos sold outs en el Auditorio Nacional.

Adquiere tus boletos para Ricardo Arjona #TourBlancoyNegro 🎤🎼 . La gira más esperada del 2022



👉En Auditorio Nacional Los próximos 3 y 4 de noviembre no te lo pierdas.

🎟 Venta de boletos en https://t.co/AdE6NkwYmH pic.twitter.com/Pt2TopmMou — Superboletos (@SuperboletosMx) May 19, 2022

