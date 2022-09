Ricardo Arjona sorprende a pasajeros cantar algunos de sus temas en un tren a Machu Pichu

Ricardo Arjona sorprendió a los pasajeros de un tren de la ciudad de Cusco al cantar algunos de sus temas junto a los músicos peruanos que se encontraban tocando ahí.

El cantautor tiene planeado realizar dos conciertos en Perú, uno en Arequipa en el ‘Jardín de la Cerveza’, y otro Lima, la capital, en ‘La Pelouse’ del Jockey Club.

Sin embargo, Ricardo Arjona quiso aprovechar sus días libres para visitar Machu Picchu junto a su esposa, hijos y demás seres queridos.

Ricardo Arjona entonó sus más icónicas canciones en el tren

A través de un video compartido en Twitter, se puede ver cuando los músicos peruanos le pedían cantar ‘Historia de taxi’ y el compositor no se negó. De hecho, se alegró mucho por ello.

El video que lleva escrito “Arjona en tren a Machu Picchu armando el tono”, no tardó mucho tiempo en volverse viral. Recordemos que el artista se encuentra en medio de su gira “Blanco y Negro”, que arrancó en los Estados Unidos.

Después se presentó en algunas ciudades de Europa, y ahora le toca presentarse en Latinoamérica donde podrán escucharlo en vivo cantando sus más grandes éxitos ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘El Problema’, ‘Quien diría’, ‘Minutos’, ‘Te conozco’, y otros más, aparte de sus nuevas canciones.

Como dato curioso, no es la primera vez que Ricardo Arjona canta en un transporte público, pues también cantó en el metro de Nueva York pero nadie lo reconoció.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro”, contó el propio cantante a través de su Instagram. “Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”.