Ximena Herrera presume de su espectacular figura en traje de baño a sus 43 años

Ximena Herrera lleva meses trabajando en las grabaciones de “Mi camino es amarte”, telenovela que se estrena este 7 de noviembre por las pantallas de Las Estrellas.

La actriz interpreta a Karen, la mejor amiga de la protagonista, Daniela, encarnada por la actriz Susana González.

Ximena nació el 5 de octubre de 1979 en La Paz, capital de Bolivia y ha hecho su carrera mayormente en México, país donde reside desde hace varios años.

En su trayectoria se incluyen telenovelas como Corazones al límite, dramático en el que obtuvo su primer papel en la pantalla, le dio vida a Malka. También protagonizó la película Volverte a ver, junto a Alfonso Herrera.

Su talento en la actuación la ha mantenido vigente y sigue cosechando éxitos.

Desde 2003 se basó en México, país al que llegó como modelo. Ximena ha trabajado como imagen de diversas campañas publicitarias.

Ximena es recordada por su personaje de ‘Ximena Letrán’ en la narcoserie “El señor de los cielos” en donde estuvo durante dos temporadas.

En la actriz se conjugan talento, belleza y nobleza.

Nominada a los Emmy

Hace poco fue nominada en los Emmy 2022 por su participación en “Buscando a Frida”, una producción de Telemundo Global Studios y Argos United States.

“Noticias que te sorprenden y llenan el alma. Es el segundo proyecto en el que llegamos a estar nominados a los @iemmys siendo la protagonista femenina, (aunque estoy completamente consciente que es un trabajo de EQUIPO). El primero fue el “@Srdeloscielos “, el cual ganamos con la 1era temporada , y ahora… @buscandoafrida “BUSCANDO A FRIDA”.

“Se los comparto con mucho agradecimiento y humildad ya que esto hace que todo el esfuerzo que hacemos los actores, directores y producción, nos incentive a seguir trabajando de la mejor manera posible”, escribió al agradecer a todos los que hicieron posible el proyecto.

“Buscando a Frida” fue estrenada en enero de 2021 por Telemundo.

“Yo no compito con nadie, al contrario, me encanta rodearme de gente que me inspire, que admire, que me impulse a ser mejor en todos los aspectos. Así vivo feliz. ️. Ahora que tengo su atención ... ️No se pierdan el estreno de @buscandoafrida este Martes 26 por @telemundo a las 10pm/9C #VibraBonito”, dijo días antes del lanzamiento.

La belleza de Ximena

Ximena Herrera celebró su cumpleaños mientras se encontraba grabando “Mi camino es amarte”, en donde comparte con estrellas como Gabriel Soto, el apuesto protagonista llamado Memo que maneja un camión.

Ama el mar y muchas de sus fotografías están conectadas a la playa.

A sus 43 años luce espectacular, lo que refleja su buena alimentación y disciplina.