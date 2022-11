Alfredo Adame habría perdido parte de su visión y tendría que someterse a terapias

A finales de septiembre se dio a conocer que el presentador de televisión Alfredo Adame, fue brutalmente golpeado por dos tipos desconocidos al frente de su casa en medio de un operativo policial, que le dejó al actor cuatro fracturas, una interna y tres externas en su ojo derecho, por lo que a través de redes sociales este se ha encargado de informar a todos sus seguidores su estado de salud.

Luego de esto, Adame publicó en su cuenta de Instagram que sería operado de emergencia para evitar ciertas complicaciones que con el tiempo podían hacerse más graves. A las 8 de la mañana me operan de las 4 placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde en la noche de emergencia, entonces hoy me hacen la operación de las placas de titanio en el pómulo derecho, les mando un saludo y si no contesto ya saben porque es”.

Sin embargo, a pesar de hacer todo lo que se le ha recomendado, el conductor confesó que pudo haber sufrido un importante porcentaje de su visión. “Tengo el 30% de la pérdida del ojo por default. El ojo derecho está más alto que el izquierdo. El nervio óptico no está afectado, sólo se irritó. Los músculos están estresados”, confesó Adame en el programa ‘Venga la Alegría’.

Asimismo, también agregó que la posibilidad de contraer Glaucoma era una posibilidad con el paso de algunos meses. “Que en tres meses, cinco años o en veinte años me salga un glaucoma, seguramente sería un milagro que no me pasara”, afirmó.

Por otro lado, el actor dijo que tras lo ocurrido se siente un poco inseguro e intranquilo por su vida. “Han aparecido camionetitas negras, viejas y feas con vidrios polarizados, me siento totalmente inseguro. Además viniendo de donde viene, de una ejecución de narcomenudistas. Suena un ruidito en el jardín o los perros ladran tantito y de inmediato me levanto… “El daño psicológico se va a llevar por lo menos dos años de consultas”, expuso.