Esta es la cantidad que gana Cazzu en OnlyFans

Recientemente en redes sociales se dio a conocer el rumor de un supuesto embarazo por parte de Cazzu y Christian Nodal. Sin embargo, en medio de estos comentarios ambos famosos continúan con sus compromisos laborales, entre giras y grabaciones para poder sacar adelante su vida artística.

Y aunque hasta la fecha ninguno de los dos ha afirmado o desmentido esto, se tiene que la trapera argentina ha pedido sentarse en medio de su espectáculo para poder reposar debido a que se estaba un poco mareada, lo que ha hecho crecer aún más los rumores.

No obstante, más allá de todo lo que se pueda especular, la artista continúa incrementando su fortuna, no solo con sus conciertos, sino también por los diversos proyectos en los que se ha involucrado, entre estos el haber abierto una cuenta OnlyFans, la misma en la que a pesar de no publicar de manera constante, ya que como ella misma afirma en una de las publicaciones realizadas en el año 2021 en la plataforma para adultos, “Si OnlyFans tuviera app estaría aquí todo el día”.

De esta manera, con una foto de perfil y portada que deja poco a la imaginación, la artista a la que se le conoce como ‘Nena Trampa’ tal como se hace llamar en su perfil certificado de OnlyFans, al igual uno de sus álbumes, la cantante incrementa cada día más y más suscriptores en la plataforma, por lo que al igual que estos, sus ganancias también van en aumento cada mes.

Asimismo, Cazzu posee más de 10.6 millones de suscriptores y aproximadamente 22 mil me gusta en sus publicaciones, por eso se estima que al tener una cuota de 10 dólares, la intérprete de ‘Mucha Data’ debe obtener al menos 20 mil dólares al mes por postear fotografías hot en donde presume su figura y sus muy sexys tatuajes.