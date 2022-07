Cazzu estaría embarazada de Christian Nodal

La artista argentina Cazzu quien es la actual pareja sentimental del cantante Christian Nodal levantó sospechas de estar embarazada. Y es que la joven fue invitada a los “Premios Juventud” por primera vez y en la alfombra roja Cazzu no dejó de tocar su abdomen. Ante esto la periodista Inés Moreno quien dio la noticia de la ruptura de Nodal y Belinda por medio de TikTok volvió a comentar algo relacionado con la vida amorosa de Christian y dijo, “se dice que la pareja ya estaría buscando su nidito de amor y que están esperando un hijo”.

De la misma manera, Moreno comentó, “No hay que creer todo lo que se dice pero que va a ser papá, va a ser papá. Solo unos meses llevan juntos pero no se despegan 24/7”. En cuanto al look de Cazzu, la rapera argentina vistió un traje de dos piezas de tela de jeans y su top parecía tener la forma de un corset moderno. La artista acompañó su atuendo con una botas negras que le llegaban arriba de las rodillas y lució sus múltiples tatuajes.

Cazzu y Nodal más unidos que nunca

Cabe añadir, que los conductores del medio “Chisme No Like” también hicieron declaraciones en torno al embarazo de Cazzu y comentaron, “Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero él no solo está componiendo con su mujer, también han hablado de la posibilidad de tener un hijo. Ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”.

Como contexto, fue a inicios de junio que Christian Nodal y Cazzu fueron captados tomados de la mano paseando por Guatemala. Desde que la pareja fue fotografiada Nodal se ha dejado ver con su nueva novia e incluso le ha hecho saber de forma pública que la ama, algo que no le pareció adecuado a los internautas.

