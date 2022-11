La cinta ‘La Señora Harris va a París’ (Mrs. Harris Goes to Paris) basada en la novela de 1958 escrita por Paul Gallico narra la historia de Ada Harris (Lesley Manville), una mujer que sueña con poder tener un vestido de alta costura para ser más específicos de la firma de lujo House of Dior y el viaje que emprende para cumplir este sueño. El filme está protagonizado por Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Jason Isaacs y Lucas Bravo.

En entrevista, el actor Lucas Bravo quien interpreta a André Fauvel reveló, “es una historia sobre el amor y es positiva y ver que la gente se conecta con ella es, edificante y me da esperanza. Sabes, es bueno ver que todos quieren paz, amor y un poco de esperanza”, asimismo mencionó que su primer acercamiento con la historia fue cuando el director Anthony Fabian y él se encontraban en el set de otro proyecto pero de pronto se acercó y le dijo que debería audicionar para el papel y poco tiempo después leyó el libro.

La cinta ‘La Señora Harris va a París’, es un verdadero cuento de hadas. / Foto: Cortesía

Por otro lado, el actor reveló qué fue lo que más le gusto de interpretar a su personaje, “Me gusta lo torpe e incómodo que es en su piel. Siempre es divertido cambiar el aspecto físico, para André fue mucha torpeza y como ya sabes, tratar de salir de tu propio cuerpo, como si estuvieras atrapado en él y siempre estás incómodo y te da mucho más con lo que jugar”, dijo.

Además señaló que tiene miedo al amor por lo que tal vez muchas personas podrían identificarse, “Todo el mundo ya no sabe hablar, no se siente inteligente, no sabe moverse. Y es una cosa loca, el amor es la energía más fuerte, la que puede darnos alas o puede dejarnos en el suelo y es difícil de comprender, yo creo que todo el mundo es un bebé frente al amor”, expresó.

En el caso del director Anthony Fabian, quien vivió en México hasta los 11 años de edad reveló que la película es una combinación entre la fantasía y realidad ya que se tiene a House of Dior que es verdadera y a Ada Harris que es un personaje, “Esta película es un cuento de hadas pero está basada en la realidad y se tienen que tener los dos elementos en balance y cuando tienes un elemento que es verdadero como ‘House of Dior’ con diseños de vestidos que eran existentes,también se tiene un personaje de cuento de hadas y se hace este matrimonio entre la realidad y la fantasía”, expresó.

Por último, el director reveló cual es el mensaje de esta cinta, “El mensaje principal es que que nadie debe de dejar sus sueños porque los sueños se cumplen y otro mensaje que es muy importante, es que es importante ser amable con la gente porque cuando eres amable tú vida va a ser mejor y a veces la gente se olvida de esto”, puntualizó

