Mrs. Harris Goes To Paris es un viaje a la tierra de los sueños

Lesley Manville. Lesley Manville en "Mrs. Harris Goes To Paris". / Foto: Instagram.

Todas las personas tienen diferentes sueños y en su caso “Ada Harris” es una mujer que sueña con poder tener un vestido de alta costura, esto para dejar de ser una mujer invisible. “Mrs. Harris Goes To Paris” es una cinta que se estrenará el 3 de noviembre de este año y en esta película la “señora Harris” le robará el corazón a la audiencia. En entrevista con Publimetro, la actriz nominada al Premio Óscar, Lesley Manville platicó, “Esta es una película que va más allá de una mujer y un vestido, pues esta historia habla de la sociedad, el lugar de las mujeres en ella y cómo es que se puede cambiar eso”.

Asimismo, Manville compartió que “Christian Dior diseñó un vestido maravilloso” el cual es uno de los personajes más importantes de la cinta. Para entender mejor de qué trata “Mrs. Harris Goes To Paris”, esta cinta cuenta la vida de “Ada Harris”, quien es una viuda que está viviendo lo que dejó la Segunda Guerra Mundial en Londres. Su amado esposo “Eddie” falleció en el campo de batalla hace unos años, sin embargo, “Ada” siempre ha buscado tener un propósito en la vida y en este caso será el tener un vestido Christian Dior.

“Mrs. Harris Goes To Paris” es una película para toda la familia

Es preciso decir, que la “señora Harris” se gana la vida limpiando casas y fue en el clóset de una de sus clientas que descubrió un nuevo amor... un vestido de alta costura, y decidió que quería uno para ella. “La grabación de Mrs. Harris Goes To Paris fue toda una aventura pues el trabajo de un actor es bastante apasionante por la jornada laboral que llevamos pero proyectos como este son tan apasionantes que se disfruta cada momento”, compartió Lesley Manville.

"Mrs. Harris Goes To Paris". "Mrs. Harris Goes To Paris". / Foto: Instagram.

Finalmente, Lesley Manville comentó que “Mrs. Harris Goes To Paris es como un cuento de hadas hecho realidad”, ya que “Ada” viaja a París para cumplir su sueño. Como dato importante, esta cinta es una adaptación de la novela llamada: “Mrs. ‘Arris Goes to Paris” escrita por el autor Paul Gallico y publicada en 1958. Vale la pena agregar que “Mrs. Harris Goes To Paris” es una película que habla de las segundas oportunidades, el valor de la vida, las clases sociales y los sueños de una manera emotiva y muy elegante.

