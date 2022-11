Mafe Walker se disfraza de catrina y busca clientes en las pirámides de Teotihuacán

Mafe Walker, la mujer que se hizo famosa al asegurar que habla con los alienígenas es de nuevo noticia. Esta vez lo hizo disfrazada de catrina, figura inspirada en “La Calavera Garbancera” creada hace más de un siglo por el ilustrador de Aguascalientes, José Guadalupe Posada, como una sátira a las personas que vendían garbanzos como un modo de ocultar sus orígenes indígenas.

Es el Día de Muertos en México y quienes viven en este país hacen conmemoraciones para rendir honor a una de las fechas que enmarca la cultura mexicana basada en el respeto por los difuntos.

La médium colombiana, cuya popularidad se disparó luego de ser entrevistada en el programa Venga La Alegría, compartió varios post disfrazada de catrina.

“Mis amores aquí en pirámides del Sol en Teotihuacán los invito a hacer activaciones de energías, soy un portal, un medio de comunicación y conecto con otros seres dimensionales (…) elevo la vibración, desbloqueo, si hay algún implante lo extraigo”, afirmó la médium colombiana.

La credibilidad hacia Mafe es cuestionada por muchos, quienes la tildan de charlatana.

“Las operadas no vayan !!! Les sacará sus implantes”, bromeó uno de sus seguidores.

“Mis Amores invitándoles a sesiones de conexión y activación de energía, activación a tus células, átomos con frecuencia del sonido de muy alta energía sintiendo una transmisión de energía a tus cuerpos, por si sientes aliviar algún órgano de tu cuerpo o dolor físico y sientas subidón y mejora!!!”.

Críticas a Mafe

Los comentarios sobre las publicaciones en las que Mafe Walker hace alusión a la figura de las catrinas no han parado.

“En serio es un mensaje de luz, amor y conexión con la esencia divina? Usted se hizo viral pero creo que usted no entendió que los mensajes que nosotros damos no son motivo de burla o ridiculización! Son mensajes serios, como consejo le recomiendo que estudie la verdadera historia de por qué se celebra Halloween ! Y no envié mensajes de amor por nuestra parte con disfraces de completa oscuridad ! La muerte no existe !”, le escribió uno de los internautas en desacuerdo con su mensaje.

“No comprendo por qué hablas de luz, amor y conexión, disfrazada de oscuridad y haciendo alusión a Halloween energías negativas! Es completamente contradictorio”, le escribió otro.

Muchos internautas critican la veracidad de las cosas que dice Mafe Walker