William Valdés habla sobre su salida de ‘Venga la Alegría’ y le responde a Pedro Sola

Fue el pasado viernes 28 de octubre, cuando el actor, cantante y presentador cubano William Valdés reveló que ya no sería parte del elenco de ‘Venga la Alegría’ donde laboró por 580 programas, por lo que la producción y conductores armaron un video con los mejores momentos de Valdés dentro del matutino lo que provocó que comenzara a llorar gracias al emotivo detalle.

William Valdés habla sobre su salida de VLA y le responde a Pedro Sola. / Foto: Instagram

Sin embargo, tras el polémico despido se comenzó a especular que uno de los culpables habría sido Sergio Sepúlveda, también integrante del matutino, ya que, después de la repentina salida de Sandra Smester, el cubano quedó desprotegido. Aunque cabe señalar que Valdés mencionó que solo se va de ‘Venga la Alegría’ no de la televisora.

Pero de acuerdo con Pedro Sola, el cubano no tendría nada que hacer en la televisora del Ajusco, ya que, respondió a un tweet donde le preguntan si es que William Valdés se quedará en TV Azteca, a lo que el economista respondió, “Es claro que no, ¿qué va a hacer?”, escribió en la publicación.

Pedro Sola se burla de William Valdés

William Valdés habla de su salida de ‘Venga la Alegría’

Tras las declaraciones, William Valdés estuvo de invitado en el programa ‘La Saga’ conducido por Adela Micha donde habló de su salida de ‘Venga la Alegría’, “Se va Sandra Smester y empiezan a hacer cambios, yo ya me las olía, despidieron varios productores que ella trajo. Yo soy parte de su equipo y yo soy súper leal y ya estaba esperando mi despido pero en diciembre o enero porque ya había hecho los promos de Navidad. Nunca se comunicaron conmigo fue con mi mánager, él me dijo que era mi último programa”, le dijo el cubano a Adela Micha.

William Valdés le responde a Pedro Sola

Por otro lado, el cubano aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a Pedro Sola, “Pues hay muchos proyectos en Azteca que no son ‘Ventaneando’, no me importa lo que haya dicho. Me sorprendió mucho lo que dijo porque siempre me trató muy bien, no tengo nada en su contra, yo me salí en paz, no quieran crear una guerra conmigo, no voy a pelear, hay que recalcar que Pedro es un conductor más dentro de la empresa”, expresó William Valdés.

Lo más visto en Publimetro TV: