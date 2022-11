México, la nueva referencia de la música electrónica

La presencia de la música electrónica mexicana cada vez gana más terreno a nivel mundial, prueba de ello es la presencia de DJs mexicanos en la lista más importante de esta industria la de DJMa; en la cual encontramos a Tom & Collins en el puesto 71, Mr.Pig en el 85 y por primera vez en este registro tenemos a Le Twins en el sitio 92.

Tom & Collins

“Es la lista oficial global, que se mide a través de la popularidad y otros aspectos. Hay que analizar que es una carrera y una lista muy demandada, Martin Garrix que es el número siempre agradece estar ahí. Y la lista se toma en cuenta para muchos charts, para precios, alcances y solo son 100 lugares; luego mucha gente no creo que un DJ sea mejor que otro, pero son gustos y es un tema donde los votos son muy importantes. El simple hecho que tenemos la fuerza de México y Latinoamérica demuestra que tenemos todo el power para ponernos en esta lista global, que la mayoría de la gente y maracs la toman como referencia de quiénes son los más populares”, explicó Rodrigo Ávila, CEO de Rokkatto Agency.

Tom & Collins y Rodrigo Ávila, CEO de Rokkatto Agency.

Ávila ha sido el gran responsable de estos resultados, ya que es él quien ha tenido la confianza para impulsar a los nuevos talentos de la electrónica en México desde hace seis años. “En conjunto hemos buscado este resultado, no es cerrar un capítulo pero sí lograr una meta que siempre visualizamos, y por fin lo logramos, descansó mi alma, se logró que por fin los tres talentos que manejamos están en la lista. Es algo muy emotivo para mí, porque parte de esta estrategia era para demostrar la unión y la fuerza que tenemos los mexicanos cuando nos juntamos en una misma dirección, cuando nos apoyamos podemos llegar a hacer este tipo de cosas y quitar ese malinchismo de que un mexicano a otro se hace daño. Todos tienen un gran nivel y no es casualidad, es la satisfacción de saber que no me equivoqué en elegir estos talentos para cumplir esta misión”, reveló emocionado el CEO.

El conseguir estos alcances ha sido el resultado de un trabajo y proyección constante, ya es común ver a Tom & Collins, Mr.Pig y Le Twins en los mejores festivales de electrónica como el EDC y el Tomorrowland, “nosotros estamos en los mejores eventos del mundo y el país, nos mantenemos activos, estamos ahí, no desaparecemos”, recalcó Rodrigo durante la entrevista con Publimetro.

Además de el esfuerzo, el lema para Rodrigo -el cual ha compartido con sus jóvenes talentos- es simple: “creétela”. “Si tu no te la crees nadie más lo va hacer, siempre ha sido algo que nos ha movido y creemos que estamos en los niveles para jugar en las canchas con los internacionales y es lo que hacemos en Europa y los lugares donde se presentan, siempre estamos con los más grandes”, dijo.

México, la nueva referencia de la música electrónica

Pero no solo Tom & Collins, Mr.Pig y Le Twins se están convirtiendo en un referente mundial, México ya es reconocido por lo amantes de la electrónica como sede de fiestas internacionales, explicó Rodrigo Ávila. “Estamos en un proceso súper importante porque justo somos la nueva referencia de música electrónica ante el mundo, porque vinieron muchas épocas de conciertos de electrónica en Tulum, y en otros lados.Nos hemos vuelto una potencia, aparte de ser de los más consumidores, también tenemos muchas fiestas internacionales. Somos el nuevo refrente, México tiene las fiestas, lugares, DJs que ya proponen su sonido, somos el nuevo sheriff del mundo”.

Los esfuerzos no terminan y aún hay mucho por hacer, y estos son los planes, “el mundo de la música nunca se detiene, hay que seguir trabajando en ella, encontrar hits globales que entren al Top 10 mundial; aún no llegamos a esos resultado. Hay que crear mejores shows, presentarnos en clubes donde solo los grandes lo hacen, tenemos que hacer tour en Asia y África; hay muchos lugares en lo que aún tienen que llegar estos sonido mexicanos, nos falta demasiado, estamos ahí pero aún hay mucho que hacer”, sentenció Ávila.

Tom & Collins presentes en Aztecas Al-Quinto

Después de haber sido nombrados unos de los mejores 100 DJs del mundo, Tom & Collins conformado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero estarán presentes en la gran fiesta que Publimetro prepara rumbo al Mundial de Qatar: Aztecas Al-Quinto, que se realizará el 9 de noviembre. Esta celebración está hecha para los fanáticos que viajarán a alentar a la Selección Mexicana durante su aventura en el evento deportivo en busca del ansiado quinto partido.

Publimetro organizó el evento Aztecas Al-Quinto, en donde todos los fanáticos que ya tienen sus boletos para asistir a la justa mundialista vivirán una noche única, en donde podrán convivir con otros aficionados, mostrar su talento con el balón como si fueras un seleccionado nacional, activaciones inigualables, divertidos photo opportunities en donde podrás posar con tus amigos o familiares, música en vivo, invitados especiales, además de un sinfín de sorpresas que te tienen preparado esta noche.

Además, a esta fiesta podrás asistir con un acompañante para que sea aún más especial la experiencia previo al viaje a Qatar.

¿Qué necesitas para asistir?

- Ser mayor de edad.

- Contar con tu Hayya Card (Esta tarjeta, que puede ser catalogada como el FAN ID para los asistentes tanto locales como extranjeros que asistirán a la Copa del Mundo).

- Con estos datos, generas tu registro en https://www.eventos-mwn.com/ (el registro estará abierto hasta el 4 de noviembre de 2022, hasta las 00:00 horas).

- Haber recibido tu código QR de confirmación. Este será válido para ti y un acompañante (uno por persona). El código QR del poseedor del HAYYA CARD es personal e intransferible.