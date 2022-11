¿Otro Piqué? Niurka le dedica “Monotonía” a Juan Vidal y lo describe como un “narcisista”

Cuando el río suena es porque piedras trae, reza un viejo refrán, y esto fue lo que ocurrió con la vedette cubana Niurka Marcos y el actor dominicano, Juan Vidal.

Desde hace semanas corrieron los rumores de la ruptura de la relación que comenzó en la Casa de los Famosos 2 y por la que nadie apostaba un peso.

Pero Niurka en principio salió a desmentirlo, asegurando que se trató de una simple pelea de novios y ella lo bloqueó momentáneamente, pero eso no significa el fin de la relación.

“No me sorprende ver con qué satisfacción tan grande los ‘hate’ y los envidiosos frustrados recibieron la noticia de que Juan y yo pudiéramos estar separados, qué gusto me da decirle que no”, dijo en un video compartido en sus historias.

En tono muy sarcástico lanzó palabras a sus detractores. “Nada más truenas los dedos y salen las ratas de cloaca de una”.

“Fíjense que se les va a cocer el estómago de puro coraje, todavía nos tienen que aguantar chupándonos los labios un ratico más, bueno bastante ratito más…”, ironizó en esa oportunidad.

Pero en cuestión de días, la ‘mujer escándalo’, nacida el 25 de noviembre de 1967 en Cuba, cambió su discurso y confirmó la separación.

“Cynthia Klitbo es una boba”

“Yo no voy a hablar mal de alguien que yo amo, porque no puedo apagar como si fuera un suiche, pero tampoco me voy a cerrar a platicarle a la prensa, porque no voy a cerrar a platicarle a la prensa porque no voy a traicionar mi naturaleza”, dijo a periodistas.

“No es necesario despotricar (…) Puedo citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones: ‘perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, lo fue conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la mamá de su hija, entonces ya él lo reconoció”, añadió.

“Yo me voy triste, porque conocí un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones”.

Niurka publicó en sus historias de instagram mensajes que hablan del narcisismo de Juan Vidal, al tiempo que le dedicó el tema Monotonía de Shakira. @niurka.oficial

“Conmigo no fue un chichifo (aprovechado)., a mí no me jineteó, ni me chichifeó”, ironizó.

“Él pagó el súper cuando lo tuvo que pagó, pagó cenas, viajamos en compañía, lo amo, pero prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica”, aseguró.

También se refirió a la forma en la que la actriz Cynthia Klitbo afrontó la ruptura con Juan Vidal: “Ella lo manejó con las patas, cuando una persona habla ardida se ve mal (..) rabiaba, tenía coraje, su hubiera sido un perrito con rabia le sale espuma… si quieres te doy un mínimo técnico boba”.

En el programa Chisme No Like dieron a conocer la situación de violencia que sufrió Cynthia Klitbo por parte de Juan Vidal.

“No puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, discúlpame, eso me pone irritable si no duermo, si no descanso, a cualquiera (…) y tú no me quieres comprender”, se escucha en el audio que el Rey Grupero, amigo de la actriz, compartió en el programa de farándula.

“Para ti ahora está tan simple, eres tan madura, todo está bien y yo soy el que está mal, mamá con usted no se puede dormir, okey, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado (…) ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más”, le dijo Juan Vidal a Klitbo.

La difusión de los audios causó mucho malestar entre el público, que tildó a Vidal de violento y maltratador.

Las reacciones por lo ocurrido entre Niurka y Vidal inundan las redes.

“Tan vieja y sigue confundiendo la calentura con el amor. Quedó como payasa por burlarse de Cinthya”, “Niurka, si le hubieras ayudado a Juanito para sus gastos, todavía estaría contigo. Pero de plano te negaste, entonces la culpa es tuya no de él”, “Juan ocupa salir del closet ya por eso no es feliz con las mujeres”, comentaron internautas.

Juan Vidal es un “narcisista”

Si bien no lo ha declarado aún a la prensa, Niurka colocó en sus historias de Instagram varias imágenes de Juan Vidal acompañadas con la definición del término “narcisista”, lo mismo de lo que señala Shakira a Piqué en su canción “Monotonía”.

De acuerdo a lo publicado por Niurka, el narcisismo del que sufre Juan Vidal es un “trastorno en el que una persona tiene un sentido exagerado del egocentrismo. Necesidad profunda de atención y admiración, relaciones conflictivas y carencia de empatía hacia los demás”.

“Las señales para reconocer a un narcisista: grandiosidad, la creencia de ser único, sentido de derecho a un tratamiento especial, exige admiración excesiva, sentir envidia de los demás, falta de empatía”, añade la indirecta bien directa de Niurka a su ex.