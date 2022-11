Cynthia Klitbo reacciona ante ruptura de Juan Vidal y Niurka Marcos

Tras varios meses de haber mantenido una relación amorosa, Niurka Marcos y Juan Vidal se separaron, pues según informó la animadora, Vidal es una persona incapaz de mantener un romance estable con nadie, alegando que no tuvo nada que ver con una infidelidad.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mier*** para las relaciones. (No hubo infidelidad) porque a mí esas mam*das no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, dijo.

Asimismo, la cubana confirmó lo que en su momento la ex pareja de Juan Vida, Cynthia Klitbo había comentado hace un tiempo atrás.

“Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una m**rda conmigo. Lo fue con Cynthia (Klitbo), lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, afirmó.

“Simplemente Juan Vidal tiene un problema de narcisismo grave, que no ve más allá de su físico. Yo creo que no estoy hablando mal de Juan Vidal, yo creo que estoy diciendo una realidad que es triste, de un hombre que vive de la apariencia totalmente”, indicó Niurka.

También te puede interesar

Niurka Marcos habla de los rumores de separación con Juan Vidal

Niurka Marcos no es solo la “mujer escándalo” y estas escenas con su manada de perros revelan su lado más humano.

Niurka Marcos y Juan Vidal se dejaron de seguir en Instagram, ¿se les acabó el amor?

La opinión de Cynthia Klitbo

Ante estas declaraciones, Cynthia Klitbo opinó sobre el tema, pero más allá de reaccionar en contra de Niurka Marcos, la actriz le mostró todo su apoyo por el momento que está pasando, indicando que ella se mantiene en apoyo a las mujeres.

“Yo no voy a negar que estaba ardida cuando le ven a uno la cara de tarado, pero gracias a Dios me pagó. Te voy a decir algo, yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar”, comentó Klitbo al programa ‘De Primera Mano’.

Con respecto a la Vedette, Klitbo dijo algunos halagos que la caracterizan. “Yo sé que en el fondo ella no la debe estar pasando bien y yo lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca, porque, a pesar de que a veces es loca y reventada, la verdad es que es una mujer muy entregada y apasionada. No es que yo le vaya a decir que me llame, pero mis respetos para todas las mujeres”.