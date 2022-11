Hoy llega la nueva generación de ‘Mujeres Asesinas’

‘Mujeres Asesinas’ es una historia que narra la cruel realidad de mujeres que para vivir tuvieron que matar. Un drama que mezcla la ficción con sucesos reales, llega hoy por ViX+. Ya fue oficialmente presentada la nueva versión de la famosa historia que tendrá un episodio nuevo cada viernes.

¿Su rostro representa al de una asesina? Te presentamos el cast de "Mujeres Asesinas", donde su mirada habla más que las palabras. 4 de noviembre, solo por #ViXPlus. 🔪 pic.twitter.com/GNnYShgbrq — VIX+ (@ViX_plus) October 26, 2022

Estación Indianilla de Ciudad de México fue el lugar para la presentación de la nueva antología que se estrenará el viernes 4 de noviembre. Las protagonistas son: Barbie Casillas, Catherine Siachoque, Jedet, Nicole Curiel, Yalitza Aparicio, Claudia Martin y Sara Maldonado. Todas estas mujeres darán vida a la nueva generación.

Seguidores se quejan por no haber visto el tráiler con anticipación

Muchos de los internautas comenzaron a enviar mensajes en Twitter para exigir puedean publicar el tráiler oficial de la serie y escribieron: “Así es, a un día de que se estrene y no han sacado nada, todo lo siguen llevando en absoluto secreto que ya da hueva, se supone que ayer miércoles iban a sacar los trailer y nada”.

“¿Cómo nos invitan a qué nos suscribamos si no sacan trailer? Qué mal, qué chafa, Mujeres Asesinas tiene una trayectoria donde siempre los tráileres que sacaban invitaban a verla, y estamos a 3 días de que se estrene y no sacan tráiler? Luego no se quejen cuando nadie los siga”.

“¿Para cuando el tráiler y por qué los títulos difieren de las otras temporadas?”, son algunos de los comentarios.

Anoche se llevó a cabo la alfombra roja y la presentación de la serie "Mujeres Asesinas", en la que participan las actrices oaxaqueñas @YalitzaAparicio y @claudia3martin, junto a otras seis talentosas actrices.

Leer más: https://t.co/JicRu24vth pic.twitter.com/dfCoqH8qLs — El Heraldo de Oaxaca (@elheraldooaxaca) November 3, 2022

De esta serie hay muchas expectativas, es por eso que Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de ViX+ presentó este proyecto, destacando la importancia de esta producción original para la plataforma y el reto de traer esta nueva versión al servicio de streaming.

El episodio de estreno de Mujeres Asesinas se titula “Las Golondrinas”, protagonizado por Macarena García, quien tuvo que estar presente en esta presentación oficial pero se hizo sentir a través de un video donde saludó a todos los televidentes aficionados de este proyecto.

Esta historia es escrita por la renombrada guionista Alicia Luna e inspirada en el libro “Mujeres asesinas” de Marissa Grinstein, la serie original presentará historias de ocho mujeres que no llevaron vidas sencillas, serenas ni felices sino más bien complejas que no les importó incluso enfrentarse a la muerte para dejar atrás todo lo que marcó su existencia.