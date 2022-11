Selena Gomez abre su corazón y confiesa que pensó en quitarse la vida durante varios episodios de depresión

La depresión es un enemigo silencioso al que hay que prestarle atención y tratarlo con profesionales. Nadie está exento de sufrirla. Ataca desde el subconsciente y puede traer consecuencias irremediables. Una de las tantas pruebas de ello aparece en boca de la cantante y actriz Selena Gomez.

Faltan solo horas para que la plataforma de streaming Apple TV libere “My Mind & Me”, el documental en el que Selena Gomez abre su corazón al máximo para que se conozca con mayor detalle su lado más humano.

El documental estará disponible desde este 4 de noviembre y en los momentos previos se han liberado adelantos para que los fanáticos tengan una idea de lo que están a punto de ver.

Para promocionar la producción audiovisual, Gomez dio una entrevista a la revista Rolling Stones en la que, entre otras cosas, habló de varios episodios de depresión que la llegaron a atacar en momentos de su vida.

Te recomendamos: Britney Spears arremete en contra de Selena Gómez e internautas reaccionan

“Comenzaba con depresión y luego me iba al aislamiento. Entonces simplemente no podía moverme de la cama. No quería que nadie me hablara. A veces pasaba semanas en la cama (…) incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, dijo a Rolling Stones, según reseña Telemundo.

“Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor (Swift), así que recuerdo sentirme como si no perteneciera. Sentí la presencia de todos a mi alrededor viviendo vidas plenas. Tenía este puesto y estaba muy feliz, pero... ¿lo estaba? ¿Estas cosas materialistas me hacen feliz? Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era”, señaló Gomez.

Estos episodios la hicieron pensar en quitarse la vida. Pero encontró refugio en amigos y familia. “Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí. Fue tan estúpido, pero realmente pensé que mi mundo había terminado”, destacó.