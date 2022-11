Danna Paola cancela concierto y usuarios se quejan en redes

Este 3 de noviembre Danna Paola sorprendió a sus seguidores con una noticia que para muchos fue devastadora, pues nuevamente le tocó suspender la fecha inicial de su gira ‘XT4S1S’, la cual estaba pautada para este 4 de noviembre.

Fue a través de un live realizado en su cuenta personal de Instagram que la cantante le contó a sus seguidores lo que ocurría en el momento, y con lágrimas en los ojos aseguró que se debe a algunos problemas técnicos que se escapan de sus manos, ya que el inconveniente se produjo gracias a “la faltas de compromiso de terceros”.

“Estoy en shock. Hay cosas que se están saliendo de control y hay cosas que no están dentro de mí; se pospusieron las primeras fechas porque ningún elemento del concierto estaba listo, pero en este caso hay una situación y es que no hay escenario ni luces. Muchos proveedores nos quedaron mal”, dijo un poco molesta.

“Parece ser que todo el mundo se agarró el puente de Día de Muertos y quedamos como payasos todos. No hay escenario. Soy la que menos quiero decepcionar a ninguno de ustedes. Estoy muy enojada porque es algo que no puedo resolver, no tengo una varita mágica”, confesó.

Reacción en redes sociales

Algunos de sus fanáticos ya veían venir este anuncio, pues unas horas antes, Danna Paola habría colocado en su cuenta de Twitter que “Necesito contarles que está sucediendo…”, junto a unos emojis de corazón roto y carita volteada. Por lo que inmediatamente iniciaron las quejas, ya que muchos de sus fans aseguran haber gastado tanto en el viaje, como en hotel para poder verla.

“¡No nos puedes cancelar un día antes Danna! Ya gastamos en el viaje, reservaciones de hotel, etc. también tienes que ponerte en nuestro lugar”.

“No puede ser gaste en viaje, outfits, contrate a alguien para que me maquillara. ¡No es Justo! Espere tanto este día. No, no puede ser, no nos decepciones”.

“No canceles porque ya tengo vuelos, me vale que cantes acapella solo tú y ya”.

“Danna no te pases, un día antes. Y todo noviembre hay otros eventos como el Corona, por fa no reprogrames para este mes. Moví un chingo de cosas para verte mañana y ocupé los otros por eso mismo”.

“No puedes cancelar un concierto un día antes, no sabes el esfuerzo que uno hace para venir a uno de tus conciertos. No puedes, enserio no”.

Escribieron algunos usuarios, pues mientras unos le muestran su apoyo a la cantante, estos dicen que han tratado de desocuparse de sus cosas para poder ir a verla.