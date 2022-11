¿Es cierto que Henry Cavill puede llegar a la segunda temporada de House of the Dragon? La respuesta del actor genera incertidumbre

Imagen: Bosslogic | El genial ilustrador bosslogic nos muestra cómo luciría Henry Cavill si fuera parte del universo de Game of Thrones en la trama de House of the Dragon.

Si hay un actor que le hace falta a las historias de Games of Thrones, ese es Henry Cavill. Muchos lo pensaron tras su interpretación en The Witcher con las primeras temporadas de esta serie y el escenario se vuelve a plantear con la precuela, House of the Dragon.

Con lo movido que ha estado el mundo para Henry Cavill en las últimas semanas, con su confirmada salida del papel de Geralt el brujo, en The Witcher, la gente empezó a especular con sus planes a futuro.

Así es como comenzó a rumorearse que Henry Cavill podría llegar a la segunda temporada de House of the Dragon. ¿Será cierto? Por ahora pareciera un simple deseo de los fanáticos de Geralt, quien también es un personaje medieval que además tiene el cabello largo.

Te recomendamos: Conoce la increíble historia que inspiró Enola Holmes 2

Sin embargo, más allá de estas coincidencias no ha existido alguna declaración oficial por parte de la producción para hablar de este asunto.

Hasta que llegó una respuesta del mismo Henry Cavill, que con estos rumores rodeando el mundo del Internet y las redes sociales, fue cuestionado en un podcast llamado Happy, Sad, Confused, según reseña Espinof.

“Para ser justo, cuando estaba viendo House of the Dragon pensaba: ‘Siento que muchos de estos tipos podrían ser muy buenos Brujos...’ Creo que sería genial estar en Poniente, de verdad. Aunque no creo que haya un lugar para mí allí”, expresó el actor de Superman.

Aunque aclara que por ahora no hay nada concreto, el mismo Cavill dejas las puertas abiertas a las posibilidades.