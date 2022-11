Jennifer Lawrence hace de ‘Causeway’, una forma de liberar su ansiedad

La estadounidense Jennifer Lawrence está de regreso en la pantalla con el drama Causeway, en el que debuta como productora tras un largo tiempo dedicado a su vida personal. La actriz, de 32 años, lidió mucho con la ansiedad, el alcohol, las drogas por la fama, ahora está dispuesta a tener el control de su vida, por el bien de su hijo.

Crisis feminista, ansiedad, soledad fueron los obstáculos, a nivel mental, que enfrentó durante la pandemia, pero agradeció tener un guion como Causeway que la liberó de muchas presiones. Vuelve con Lynsey, una ingeniera militar que regresa a Estados Unidos desde Afganistán con una lesión cerebral debilitante, después de la explosión de un AEI (Artefacto Explosivo Improvisado).

Para ella su recuperación es lenta y dolorosa a medida que aprende de nuevo a caminar y vuelve a entrenar su memoria, con la ayuda de un cuidador demasiado platicador pero tierno (Jayne Houdyshell). Pero cuando regresa a su hogar en Nueva Orleans, tiene que enfrentarse a recuerdos aún más dolorosos y formativos que los que tuvo en el servicio: un ajuste de cuentas con su infancia.

Causeway es el primer largometraje de Lila Neugebauer (Foto: Cortesía Apple TV+)

Dirigida por Lila Neugebauer, Causeway, la cinta con la ganadora de un premio Óscar ya está disponible por la plataforma de Apple TV+.

¿Que te llevó a que Causeway fuera tu primer trabajo como productora?

— Se sintió muy afortunado que esta fuera la primera película de mi compañía de producción, que es para principiantes e independientes principalmente, así es como empecé mi carrera también. Hubo algo en el ritmo y en el personaje que me llamó mucho la atención. Me hizo querer interpretarlo inmediatamente y ser la productora; la mejor parte es poder ser un fan de alguien y hasta cierto punto tener más control sobre con quién trabajas. Después de un tiempo personal, fue muy claro que ella (Lila Neugebauer) era la persona perfecta para esto, su mente brillante y sus instintos serían perfectos para esta película, sentí que mi trabajo como productora era darle libertad tanto como pudiera y proteger sus propias elecciones. Me gusta una película de Marvel de ritmo rápido. Pero echaba de menos la melodía lenta de una historia impulsada por los personajes.

“Causeway en Nuevo Orleans es un puente que cruza un cuerpo de agua, es muy largo, no puedes ver del otro lado, ni hacia donde vas, es como este sentimiento de ansiedad constante que te empuja a llegar al otro lado, eso significa para mí”. — Jennifer Lawrence

¿Qué te llamó la atención del papel de Lynsey?

— Que es una mujer admirable que sirve a su país, vuelve, se está recuperando de esta herida invisible; además, tiene problemas para reencontrarse con su hogar, a donde pertenece, a confiar en sí misma, a poder quedarse. Cuando leí el guion estaba por contraer matrimonio y reconocí esa lucha, esa ansiedad de mantenerse. Tuvimos una pausa de dos años antes de volver a filmar, así que volvemos dos años después; ahora estoy casada, tengo una perspectiva completamente diferente de mantenerse y confiar en ti mismo, en un hombre y en el compromiso, fue muy importante tener ese tipo de reflexión con un personaje.

¿Cómo marcaste el camino de la directora Lila Neugebauer?

— Mientras Lila vio el proceso de grabación y que el teatro es lo opuesto, yo no pude ver eso porque ella es increíble, brillante, sabe lo que quiere y también lo que no. El único momento donde vi una diferencia entre su formación teatral y el cine fue ver que tan ordenadas tenía todas sus notas, ver cómo susurra al oído y todo toma forma en mi mente, fue increíble. También creo que su falta de experiencia en el cine funcionó muy bien.

¿Tuviste buena química con Brian Tyree Henry?

— Trabajar con él y hacer una amistad fue muy fácil, somos buenos amigos, quiero mucho a Brian, me hizo mucho mejor. Él es inmensamente talentoso, brillante, con mucha alma para las cosas, las conversaciones que podíamos tener hace dos años cambiaron, también cambiaron mucho nuestra idea de la trayectoria del filme y tener esta retroalimentación no tiene precio.

¿Investigaste acerca del síndrome de estrés postraumático para el papel?

— Platicamos con muchos héroes que tuvieron TBI, lo que fue muy claro es que no se ve igual para todos, estaba preparada para verlo de forma física, anotar ciertas cosas pero terminé concluyendo que no es igual para todas las personas, es una herida invisible.

¿Alguna vez te aventaste un clavado a la piscina de un extraño?

— No, no que lo recuerde, creo que nunca me (...), ni siquiera infiltrado a algún lugar que no debía (risas).

¿De qué se trata Causeway?

Teniendo que vivir de nueva cuenta con su madre (Linda Emond), con quien comparte una tensa relación, lo único que quiere Lynsey (Lawrence) es volver a su trabajo como ingeniera.

Su médico (Stephen McKinley Henderson) desconfía y, mientras tanto, consigue un trabajo limpiando piscinas. Cuando su camión se descompone, conoce a James Aucoin (Brian Tyree Henry), que trabaja en el taller de reparación de automóviles y le ofrece llevarla a casa.

Poco a poco comienzan a depender de la compañía, del consuelo del otro y además resulta que James también reprime su propio trauma pasado.

