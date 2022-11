Ana Bárbara confiesa que le fue infiel a una de sus parejas

Hace unas semanas Ana Bárbara estuvo como invitada en el programa de Karla Díaz, “Pinky Promise”, junto a Kenia Ontiveros, donde mantuvo una larga entrevista de poco más de dos horas y llegó a compartir muchos detalles de su vida.

En la sección donde responden preguntas del público, la cantante reveló con cuál artista ha tenido la peor bronca, y aunque no quiso decir su nombre, sí contó que esta persona quería adjudicarse el crédito de una de sus canciones.

“Ahorita traigo una situación con una de mis canciones que, por ahí un fan, yo creo, un fan de la canción, se la quiere adjudicar, pero publicidad no vamos a dar”, expresó Ana Bárbara.

Y cómo bien sabemos, José Manuel Figueroa se encuentra en disputa con la cantante por la autoría de la canción “Fruta prohibida” que lanzó el año pasado, y que él afirma la escribió en el 2001, no obstante, esta fue registrada en 2004 por la cantante.

También te puede interesar:

¿Quiénes son las exparejas de Ana Bárbara?

Ana Bárbara: La terrible enfermedad con la que luchó la cantante durante años

Ana Bárbara más enamorada que nunca de su guapo prometido: “Dile a Superman que me invite a volar”

Ana Bárbara admite haber sido infiel por venganza

Otra impactante revelación que no llegó a llamar mucho la atención debido al conflicto expuesto anteriormente, fue que Ana Bárbara admitió haber engañado a una expareja, luego de que este le fuera infiel primero.

“Saqué lo de Paquita la del Barrio, ‘al que me engañe, lo engaño, al que me pegue, le pego, al que me use, lo uso, al que me quiera, lo quiero, al que me cuide, lo cuido y así quedamos parejos’”, expresó cantando.

La artista relató que lo cachó poniéndole los cuernos así que le rompió los vidrios de su coche, luego este sujeto (Ana Bárbara nunca reveló su identidad), le pidió perdón e intentaron arreglar las cosas, pero ella todavía sentía la espina clavada en su pecho.

“Esa no fui yo, fue el cuerpo que me traicionó, en su momento sí fue una venganza, pero igual no está bien, hubiéramos tronado, hubiera sido más leal conmigo, no con él porque yo soy muy leal a mí, he tratado de trabajar mis lealtades”, admitió quien fuera jurado de la Academia.