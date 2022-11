TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) cautivaron a la audiencia mundial con un acto innovador que comenzó con su concierto en Seúl en julio, seguido de siete ciudades de Estados Unidos: Chicago, Nueva York, Atlanta, Dallas, Houston, San Francisco y Los Ángeles. Un momento destacado de la gira llegó cuando la banda hizo historia al convertirse en el primer acto de k-pop en tocar en Lollapalooza, ofreciendo un concierto inolvidable en el escenario Solana x Perry el 30 de julio. Al completar la etapa estadounidense de la gira mundial, el quinteto extendió sus conciertos por dos ciudades de Japón, Yakarta, Bangkok y Manila durante septiembre y octubre.

Los ‘It boys’ de la Generación Z manifestaron su crecimiento como el acto más importante de la cuarta generación del k-pop a lo largo de ‘ACT: LOVESICK’ con un escenario dinámico y versatilidad musical. El grupo deslumbró a sus fans tocando canciones que recordaron sus inicios, entre ellas “CROWN”, “Can’t you See Me?” y “Run Away”.

TOMORROW X TOGETHER continuó con la exuberante energía tocando los sencillos principales de sus álbumes más recientes, “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)”, “‘LO$ER=LO♡ER” y “Good Boy Gone Bad”. TOMORROW X TOGETHER asombró aún más a la audiencia al invitar a otros artistas durante sus dos conciertos en Los Ángeles. Salem Ilese subió al escenario para cantar “PS5″ e iann dior apareció para interpretar “Valley of Lies (feat. iann dior)”. El quinteto creó una conexión significativa con sus fans en Asia al cantar las canciones originales en japonés “Force” y “Ring”, además de cantar una canción popular en la escena musical local en Yakarta.

Junto con espectaculares actuaciones, TOMORROW X TOGETHER transmitió su afecto y aprecio a sus fans alrededor del mundo, a quienes llaman MOA, comunicándose en sus idiomas locales. MOA correspondió eufóricamente llenando los foros con lightsticks de la banda (llamados ‘MOA Bong’), elevando la energía cantando las letras coreanas a todo pulmón.

Mientras el último concierto de ‘ACT: LOVESICK’ en Manila llegaba a su fin, TXT dio un mensaje sincero para sus fans: “La primera gira mundial fue una oportunidad para nosotros cinco de convertirnos en un equipo más fuerte. Lo más importante es que las palabras no pueden expresar lo agradecidos que estamos, ya que ‘ACT: LOVESICK’ no se habría hecho realidad sin el amor y el apoyo de MOA. Desafortunadamente, ‘ACT : LOVESICK’ ha terminado, pero TOMORROW X TOGETHER continuará brindando excelente música y conciertos, así que esperen nuestro próximo capítulo”, expresaron.

Mientras estaban de gira, el grupo recibió su primera nominación a los MTV European Music Awards (EMAs) en la categoría ‘Best Asia Act’. Además, TOMORROW X TOGETHER también recibió una nominación a los American Music Awards (AMAs) como ‘Favorite K-Pop Artist’.

TOMORROW X TOGETHER visitará Chile este 12 de noviembre como parte de la alineación de Music Bank, marcando su primera visita a Latinoamérica en uno de los festivales más importantes y legendarios del k-pop en el mundo.

TOMORROW X TOGETHER visitará Chile este 12 de noviembre como parte de la alineación de Music Bank. / Foto: KBS

