Álex Lora opinó sobre los cantantes que ingieren alcohol en el escenario

Álex Lora es una institución en México. El líder de la banda El Tri dice que siempre ha ido contracorriente para llevar adelante sus “rolas”.

José Alejandro Lora Serna, quien ha hecho carrera con el nombre artístico de Álex Lora, suma más de 50 años de carrera y un legado musical con letras de protesta y contenido social.

El líder de El Tri nació el 2 de diciembre de 1952 en Puebla de Zaragoza, por lo que está por celebrar sus 70 años.

Es el quinto mexicano en recibir el reconocimiento como el Gran Maestro por la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Su historia de amor con Chela Lora también ha dado mucha tela para contar, se ha casado en ocho oportunidades con su “domadora”, como le dice cariñosamente, en diferentes ceremonias y rituales.

De la relación nació Celia Lora, conocida estrella de Onlyfans y modelo.

La pareja, se conoció en Festival Rock y Ruedas de Avándaro en 1971.

La banda El Tri fue fundada en 1984 luego de que Alex Lora se retiró del grupo Three Souls in My Mind y sigue vigente en las nuevas generaciones mexicanas.

Según reseña ‘El Sol de Parral’, un periódico de Chihuahua; El Tri cobra un millón 479 mil pesos para presentarse en eventos.

¿Qué piensa Álex Lora del alcohol en el escenario?

Álex Lora fue entrevistado para el programa De Primera Mano conducido por Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón, Érika González y Lalo Carrillo por Imagen Televisión.

Al ser consultado sobre lo que piensa de los artistas que consumen alcohol en el escenario dijo: “Cada quien es libre de hacer de su vida un cucurucho mientras no salpique a los que tiene en frente”.

También habló sobre el duro camino que le ha tocado transitar en más de 50 años de carrera.

“Siempre he ido en contra de todo, El Tri para sobrevivir ha tenido que ir siempre contra el viento, siempre ha ido en contra de todo, siempre ha ido con su propia bandera”.

Cuenta que en sus inicios en la disquera y la prensa le decían que cantara en inglés.

“Lo que pasa es que yo quiero que la raza entienda lo que les estoy cantando, lo que les digo y cante conmigo”, recuerda que respondía a sus críticos.

“El Tri siempre ha remado contra corriente (…) hemos aguantado las críticas las envidias, la satanización, la represión y todo lo que el rock and roll ha sufrido para poder seguir adelante”.