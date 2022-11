Niurka Marcos confiesa que sigue enamorada de Juan Vidal

A pesar de haber estado poco tiempo en ‘La Casa de los Famosos’, Niurka Marcos y Juan Vidal demostraron su amor en las pantallas, y tras la salida de ambos, decidieron intentarlo durante un tiempo, algo que emocionó mucho a sus fans, y que ellos han demostrados sus altos y bajos en este romance de tan solo 5 meses aproximadamente.

Sin embargo, hace unos días se dio a conocer que tanto la Vedette como el actor decidieron romper su relación, asegurando que Vidal nunca podría tener algo estable con ninguna otra persona, en donde lo comparó hasta con el papel higiénico.

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para las relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, declaró la animadora durante un encuentro con los medios.

No obstante, Niurka durante un live realizado en su cuenta de Instagram, afirma que aún se seinte enamorada de Juan Vidal, pues su relación pese a cualquier cosa también tuvo momentos bonitos.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”.

Asimismo, la peruana afirmó que por su parte hizo lo que pudo para mantener este romance, pero que hay cosas que se escapan de las manos. “Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno”, aseguró Marcos.

También le puede interesar:

Niurka Marcos y Juan Vidal se dejaron de seguir en Instagram, ¿se les acabó el amor?

Niurka Marcos publica extraño video sobre Juan Vidal, ¿ahora sí rompieron?

“He vivido cosas muy horribles y tóxicas desde que salí de ‘La Casa de los Famosos’”: Niurka Marcos confiesa todo lo que vivió en el Reality

De esta manera, en redes sociales se puede observar que aunque ambos dejaron de seguirse, las fotografías y momentos compartidos se mantienen como publicaciones.