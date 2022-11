“Lambiscón”: Niurka Marcos le lanza a Gustavo Adolfo Infante por defender a Cynthia Klitbo

La llamó boba y en más de una oportunidad metió las manos al fuego por Juan Vidal yendo en contra de Cynthia Klitbo, quien vivió una historia de terror con el actor dominicano de 45 años.

Niurka Marcos, mejor conocida como la ‘mujer escándalo’, vuelve a ser foco de la prensa rosa luego de su ruptura con Juan Vidal, con quien apenas duró cuatro meses de relación después de acercarse durante su estancia en la Casa de los Famosos.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo, obvio se lo agradezco, la respeto (…) Gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida, lo conocí en una novela”, señaló Niurka durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

“A ciegas lo defendí, sin preguntar nada, sin cuestionar, sin averiguar”, apuntó Niurka, al agradecerle a Cynthia el hecho de haberla alertado, aunque en su momento llegó incluso a burlarse de la actriz famosa por sus personajes de villana.

El nuevo discurso de Niurka ha sido cuestionado por internautas, al considerar que debería ofrecerle una disculpa a Cynthia, quien aseguró que sufrió maltrato por parte de Vidal y que este le había quedado debiendo un dinero que demoró meses en pagar luego que ella lo expusiera públicamente.

“Después de todo lo que le dijo a Cynthia debe pedirle perdón, tanto que defendían al hombre y se burlaba de Cynthia el karma le da lo suyo a esta mujer vulgar”,

“Qué pena Niurka pero, cuando andabas engolosinada con Juan Vidal, hablaste hasta que te cansaste de Cynthia Klitbo y te burlabas que no podía conservar una pareja, que estaba mal. Y tú? Pero quedaste cómo una mujer desquiciada con falta de empatía con otra mujer. Pero mira lo que es la vida, te utilizaron como trampolín, como lo hicieron con Cynthia, solo para figurar, pero Cinthia si fue inteligente.

“Cynthia Klitbo es una boba”

Al confirmar su separación de Juan Vidal, Niurka, de 54 años, volvió a descargarse contra Cynthia Klitbo.

“Conmigo no fue un chichifo (aprovechado)., a mí no me jineteó, ni me chichifeó”, ironizó en alusión a las acusaciones que hizo la actriz en contra de Vidal.

“Él pagó el súper cuando lo tuvo que pagó, pagó cenas, viajamos en compañía, lo amo, pero prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica”, aseguró.

Niurka se refirió en esa oportunidad a la forma en la que la actriz Cynthia Klitbo afrontó la ruptura con Juan Vidal: “Ella lo manejó con las patas, cuando una persona habla ardida se ve mal (..) rabiaba, tenía coraje, su hubiera sido un perrito con rabia le sale espuma… si quieres te doy un mínimo técnico boba”.

En el programa Chisme No Like dieron a conocer la violencia que sufrió Cynthia Klitbo por parte de Juan Vidal.

“No puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, discúlpame, eso me pone irritable si no duermo, si no descanso, a cualquiera (…) y tú no me quieres comprender”, se escucha en el audio que el Rey Grupero, amigo de la actriz, compartió en el programa de farándula.

“Para ti ahora está tan simple, eres tan madura, todo está bien y yo soy el que está mal, mamá con usted no se puede dormir, okey, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado (…) ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más”, le dijo Juan Vidal a Klitbo.

La difusión de los audios causó mucho malestar entre el público, que tildó a Vidal de violento y maltratador.

Niurka le lanza a Gustavo Adolfo Infante

Como suele ocurrir con Niurka, después de decir que le agradecía a Cynthia por advertirle sobre la oscura personalidad de Juan Vidal, arremetió contra el periodista Gustavo Adolfo Infante por su reseña en el programa De Primera Mano transmitido por Imagen Televisión.

“Gustavo Adolfo, brincos dieras wey, yo creo que Cynthia algo ha de saberte muy grueso para que seas tan lambiscón con ella, eres bien pendejo, no te quieres, dónde está tu credibilidad”, señaló en sus historias de Instagram.

“Yo lo que dije fue que si ella me hubiese llamado hubiéramos tenido una conversación inteligente y tal vez hasta le hubiera agradecido”, apuntó Niurka.