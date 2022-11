¿Será el maquillaje? Comparan a Salma Hayek con el rostro de una filipina

¿Será Salma Kayek?, así se preguntan los seguidores de la actriz de 56 años quien aparece con un aspecto físico distinto, similar a las características de una mujer con nacionalidad filipina. La fotografía llama la atención porque crece la duda si ya la famosa, cambió su rostro con bisturí o maquillaje.

Hoy en día en el mundo artístico también está de moda el uso de filtros en redes sociales pero más que eso, la actriz se ve un tanto distinta incluso, “sus senos están más grandes”, así lo mencionan sus fans en internet. En diversas ocasiones, Hayek había sido enfática en que no se sometiría a ninguna cirugía plástica, pero su aspecto refleja lo contrario. Por esa razón, los mensajes se hicieron sentir en Twitter:

“Ay no, no, no!! Creí que era mi íntima amiga María de Lourdes Rojo e Incháustegui (María Rojo)”, “Esa pechonalidad no la va perder nunca, si acaso podría caerse un poco”, “Yo creo que son varios filtros, ni maquillaje ni arreglos”, “Yo creo que se rellenó”, “En efecto parece Filipina y obvio está retocadísima en plancha de cirujano”, son algunos de los comentarios.

La inquietud se hizo más fuerte por saber si Salma efectivamente tenía nueva imagen y sus fanáticos concluyeron que todo se trató de una edición fotográfica ya que hay más imágenes alusivas a la misma foto que se filtraton por internet y no hay cambios que llamen la atención en la cara de la actriz. En su cuenta de Instagram la actriz dio gracias a su diseñador Alessandro Michelle y expresó: “Una obra de arte muy apropiada para la Gucci LACMA Art + Film Gala”.

Efectivamente. Es sólo la foto. La señora sigue igual de guapa. pic.twitter.com/kOr80kP1in — Julieta (@Julieta52955001) November 7, 2022

En la actualidad la actriz emprende nuevos proyectos en México siendo una productora de cine. Tiene alrededor de 21 millones de seguidores y sigue siendo querida por el mundo del cine.