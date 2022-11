“Somos collages existiendo, conviviendo y y coexistiendo”, Juan Solo estrena ‘Automático’

El cantante, compositor y músico mexicano Juan Solo, se define a si mismo como una persona curiosa que se reta mucho y señala que es un artista al que le gusta mucho escribir, “conscientemente voy tratando de dar un paso de civil y uno de de poeta, trato de buscar la metáfora o que no sea la rima tan fácil. Soy una persona normal que tiene la fortuna de poder dedicarse a lo que más le gusta”, dijo en entrevista. A la par señaló que lo que más disfruta de escribir es el reto de encontrar las palabras que digan exactamente lo que quiere decir sin ser complaciente consigo mismo.

El cantautor se encuentra de estreno con su más reciente sencillo titulado ‘Automático’, con el cual también lanzó un video musical que es la primera parte de una película de 32 minutos que conectan todas las canciones, “yo creo que creé un multiverso de Juan solo con sus canciones y me inventé una ciudad basada en una película que me gusta mucho que se llama ‘Dogville’ que en realidad es una ciudad que no existe, está trazada en el piso, yo fui contando la historia del disco en una ciudad trazada en el piso”, reveló. Asimismo, comentó que tardó aproximadamente un año desde que la escribió y en el que se involucraron alrededor de 70 personas.

Con ‘Automático’ Juan Solo señaló que no lleva el mensaje del disco porque el mensaje está un poco más arriba y es evidenciar que todos somos un collage, “estuve trabajando con esta idea en mi cabeza todo el disco en plan de que todos si pudiéramos de cierta forma trasladar nuestra piel como si fuera un recubrimiento, ponle tú traeríamos pedacitos rotos, algo que nos brilla una parte que nos encanta y otra que no le enseñamos a nadie y me doy cuenta que somos collages existiendo, conviviendo y y coexistiendo, entonces este disco es justo como enseñarles la piel, entonces creo que automático les enseña esta parte mía, que es súper pasional y que muchas veces en mi vida, se ha dejado guiar por justo por la pasión en lugar de la razón”, expresó

Juan Solo estrena su más reciente material titulado ‘Automático’. / Foto: Ale Mejía

Juan Solo estrena su más reciente material titulado ‘Automático’. / Foto: Ale Mejía

Por otro lado comentó que en cada canción que conforma el nuevo disco podrán ver un cacho de su piel y aunque no se siente expuesto, sí cree que cada que canta un tema va sanando, “escuché un podcast donde decían que la música es como un ejercicio proyectivo, no habla tanto del que la canta sino del que la recibe y la hace suya, y yo creo que somos una sociedad que sabe poco expresar lo que siente y vulnerarse y aceptar que es parte también de existir como humanos y por eso encontramos canciones que dicen lo que nos cuesta expresar”, comentó.

Acorralado, aferrarme a ti ha salido muy caro… 🔥🔥🔥🔥 🅰️UTOMÁTIC🅾️ ya está disponible. pic.twitter.com/31k9FCYGdd — JuanSolo (@soyjuansolo) November 4, 2022

Por último, Solo reveló que es un ‘animal de escenario’ porque le fascina tocar en vivo y reveló que a finales de este año hará una experiencia para sus fans de hueso colorado, donde podrán escuchar canciones inéditas y en 2023 planea realizar una nueva gira pero antes de eso lanzará un nuevo sencillo y reveló que le gustaría presentar el cortometraje en un cine.

Juan Solo estrena su más reciente material titulado ‘Automático’. / Foto: Ale Mejía

Juan Solo estrena su más reciente material titulado ‘Automático’. / Foto: Ale Mejía

Juan Solo estrena su más reciente material titulado ‘Automático’. / Foto: Ale Mejía

Sigue a Juan Solo en redes sociales:

Lo más visto en Publimetro TV: