¿Se viene colaboración? Karol G y Britney Spears realizan misma publicación

Desde hace tiempo se ha hecho notar el respeto y admiración que Karol G le tiene a la cantante pop Britney Spears, dejando esto más claro luego de que se estrenara su video ‘Gatúbela’, el cual muchos aseguran que es muy parecido a la escenas presentadas en el tema musical ‘I’m A Slave 4 U’ de la estadounidense.

Sin embargo, en esta ocasión, ambas cantantes dejaron en expectativa y con un poco de esperanza a sus fans al escribir en redes sociales el mismo comentario, en inglés y en español, respectivamente.

“Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina”.

De esta manera, muchos de los seguidores de Karol G se mantienen alertas para ver de primera mano si esta publicación se trata de una colaboración entre ambas cantantes o es solo una simple coincidencia.

“Britney publicó esto mismo en Instagram hace rato. Amo que la admires tanto. Por cierto, ¿Acaso es una pista de que se viene colaboración con la princesa del pop? Elijo creer que sí”.

Britney publicó esto mismo en Instagram hace rato. Amo que la admires tanto 💕💕 por cierto, acaso es una pista de que se viene colaboración con la princesa del pop?? Elijo creer que sí. pic.twitter.com/pEmrIo89mo — ً (@provenzavt) November 7, 2022

“Así es así como cuando eres una fan fiel de tus artistas favoritos”.

💜❤️🥰así es así como cuandoceres una fan fiel de tus artistas favoritos pic.twitter.com/r0zYnHpOvv — andreanarvaez04 (@andreanarvaez01) November 8, 2022

“No crees esas esperanzas por favor”.

“Me alegra que sigas a Britney. Deberían hacer algo juntas, ¿Tal vez un poco de Pop esta vez?”.

Sin embargo, algunos de estos usuarios criticaron a ‘La Bichota’ por “no ser original” y “copiarse” de otras publicaciones.

“¡Que hipócrita! La víctima que comienza a hacer shows llorando por hombres y a gritar como loca poniendo la dignidad de la mujer por el suelo. Eso no es empoderamiento eso es cobardía”.

“Como siempre, una maquina copiadora”.

“¡Ahhh! pero vende sus conciertos con la idea de la mujer que crearon los hombres para enriquecerse mediante clubs de striptease. ¿Qué idea de valor propio cree que les está vendiendo a sus seguidores?”.