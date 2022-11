¿A cuánto asciende la fortuna de Shakira? Esto dicen los sitios especializados

En la vida no se puede tener todo, algo que parece aplicar para Shakira, quien pese a ser dueña de una gran fortuna ha visto su corazón romperse en más de una oportunidad por una mala relación de pareja.

La cantante colombiana comenzó a trabajar desde los 13 años y es considerada la artista latina con mayor proyección en Estados Unidos y una de las más célebres de su generación.

En medio de su separación con el exfutbolista del Barcelona, quien se retiró a los 35 años el pasado 5 de noviembre dejando a más de uno sorprendido, Shakira resurgió como el ave Fénix con su tema “Monotonía”, una pieza que innegablemente refleja el dolor por la separación, pero a su vez el amor propio de una mujer que no quiso seguir aceptando las migajas que le proporcionaba esa relación tan desigual.

El tema que lanzó junto a Ozuna ha recibido elogios por las revistas Billboard, Rolling Stone, The FADER y Variety. Pitchfork lo calificó como un “brillante dúo de bachata” y The New York Times incluyó el nuevo sencillo como protagonista de su codiciado artículo “Playlist”, reseña el sitio oficial de la arista.

La fortuna estimada de Shakira

Shakira es amada por millones de seguidores en todo el mundo y una fanática, identificada con el usuario de Leydy Ovalles se tomó el tiempo para escribir un conmovedor mensaje a la cantante.

“Creo que todos hemos notado que desde su separación con Gerard, #Shakira está siendo más libre, no tan cohibida como en los últimos 10 años de relación. Dicho por ella misma, sacrificó su carrera en tercer plano por un amor que no la valoró. Por un amor que le molestaba que se le acerquen otros hombres, por un amor que le molestaba que llevara pocas prendas. Un amor que no valió la pena.

Pese a las dificultades que han estado en su vida, este año la hemos visto salir más ante alfombras rojas, en revistas y magazines, colaboraciones con grandes marcas, volviendo a dar voz a Gazelle, lanzando música, ganando premios por su música, trabajando más constante en su estudio. Y sumado a esto, su labor de madre que no ha descuidado y más que nunca la hemos visto unida a sus dos hijos, quienes son los planetas en los que ella orbita día y noche.

Como hija, cuidando a sus padres, en especial a su padre quien esté año estuvo muy delicado de salud, pero que ha podido sanar y se está recuperando poco a poco. Shakira es un ejemplo como persona y artista, y sabemos que en 2023 continuará siendo el hermoso ser humano que es por fuera y por dentro”.

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth la fortuna de la diva del ‘Waka,waka’ asciende a los 300 millones de dólares, mucho más alta que los 100 millones que se estima la fortuna de su ex Piqué.

Otros estiman la fortuna de Shakira, quien incluso es dueña de una isla privada en el Caribe, en unos 350 millones de dólares.

Razones sobran para que el fisco español le haya montado una voraz persecución al punto de señalarla por presunta evasión de impuestos, algo que la intérprete de “Te Felicito” ha negado.