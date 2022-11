Annita ‘perreó’ a la presidenta de la Comunidad de Madrid durante gala de premios y esta fue su explicación

LOS40 Music Awards son unos galardones que premia a la excelencia musical, entregados por la popular emisora Los40, que como cada año tiene como protagonistas a los artistas premiados y los que tiene su presentación en vivo. Sin embargo, en este año, todos los focos se los llevó Anitta.

La cantante brasileña presentó su gran éxito “Envolver” donde, como era de esperarse, cantó junto a su sugerente baile, su provocativa vestimenta, y para sumarle más controversia a su performance, la artista bajo del escenario y decidió bailarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

La dirigente política de manera respetuosa acompañó el “perreo” de la intérprete de Downtown, lo suficiente como para que internet se volviera loco y viralizará el particular momento en redes sociales.

ANITTA ON AYUSO NOOOOOOOO literally no OOMF understand the implications of this 😭😭😭 I’m DEAD pic.twitter.com/uWWna23GhW — Giuseppe (@kingshitbby) November 4, 2022

Anitta: “no sabía quién era”

Aprovechando su estadía en España, la cantante estuvo en el programa La Resistencia, para contar su versión de la particular presentación que tuvo durante la premiación.

“Me cayó muy bien, pero me temo que no entendí bien quién era hasta que me enseñaron la locura que se había formado”, dijo Anitta al presentador David Broncano.

“Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije mira, la luz, Dios, yo y estamos bien”, explicó.

“Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó”, recordó la brasileña.

“Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en mi país está el presidente; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto”, explicó Anitta.

Y añadió entre risas: “Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que aquí el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo...”. Concluyó diciendo que “ella me sonrió y me dio buena vibra”.

Después de la particular situación, Anitta comenzó a seguir en Instagram a Ayuso, y la presidenta de la Comunidad de Madrid devolvió el gesto siguiendo a la cantante.